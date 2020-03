Ariana Grande y Jimmy Fallon hacen un divertido vídeo para 'Into you' con filtros de Snapchat

Ariana Grande se ha vuelto a unir al presentador Jimmy Fallon para dejarnos otro momento de lo más memorable. Ambos han grabado un vídeo para el tema Into you utilizando todos los filtros de Snapchat. ¡Te vas a partir!

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON

No sabemos qué tiene Jimmy Fallon que es capaz de sacar la parte más divertida de Ariana Grande, ¡pero nos encanta! A artista ha vuelto a aparecer en su late show para protagonizar un hilarante vídeo para la canción Into you utilizando todos los filtros de Snapchat.

Lo mejor de todo es que Ariana utiliza los filtros más horribles, que la hacen viaje o con bigote; mientras Jimmy Fallon se decanta por las caras de osito o las coronas de hadas.

Esta no es la primera vez que Ariana nos deja momentos memorables junto a Jimmy Fallon, ya lo hizo en el plató del programa cuando se puso a imitar a Christina Aguilera, Britney Spears o Celine Dion dejándonos a todos con la boca abierta; o cuando mantuvo una conversación con el presentador a través de canciones.