Ariana Grande imita a Britney Spears, Christina Aguilera y Celine Dion

Ariana Grande ha sido la invitada de Jimmy Fallon en The Tonight Show, sorprendiendo a todo el mundo con su don para las imitaciones. La artista debía participar en Wheel of Musical Impressions, un juego que consiste en cantar canciones populares con la voz de otros artistas, lo que provocó risas y aplausos con sus imitaciones.

Ariana interpretó los temas Mary Had a Little Lamb, The Wheels on the Bus y Can't Feel My Face imitando a Britney Spears, Christina Aguilera y Celine Dion, respectivamente. Jimmy Fallon también se prestó a jugar, cantando como si fuese Aaron Neville o Sting. Al final, ambos terminaron cantando la misma canción juntos, una como Celine y el otro como Sting.