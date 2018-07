Ariana Grande vuelve a cancelar uno de sus compromisos... ¿por miedo al ébola?

Después del revuelo que hubo cuando Ariana Grande canceló su visita a España por miedo al contagio de ébola, la artista nos vuelve a sorprender cancelando uno de sus compromisos en Nueva York.

La mini diva tenía que asistir a un evento benéfico en la gran ciudad, donde cantaría para la campaña 'Pencils of Promise', una ONG que ofrece ayuda escolarizando a aquellos niños con problemas de todo el mundo.

Ariana Grande era la invitada sorpresa que deleitaría a los asistentes cantando algunas de sus canciones, pero no apareció. No se recibieron noticias desde su equipo y los organizadores trataron de ponerse en contacto con ella debido a su ausencia. La respuesta fue que la ex pelirroja tenía una agenda apretada. ¿Sería realmente así, o a Ari le temblaban las piernas por la posibilidad de contagiar ébola?

Después de confirmar el contagio de un médico que viajó a Guinea con Médicos Sin Fronteras, todo apunta a que la artista no se presentó por su miedo a contraer ébola, pero la artista se apresuró a desmentir los rumores en las redes sociales:

"ariana grande! afraid to go to NYC because of Ebola!!!" a headline I read while casually walking down the street in New York