Azealia Banks la lía en un avión y llama "puto maricón' al azafato

¿Azealia Banks ha conseguido algún éxito más desde aquel '212' allá por 2011? No, pero lo que si consigue día tras día es una nueva pelea.

Después de su pelea con Iggy Azalea o despotricar sobre Pharrell y Kendrick Lamar; aprovechó la última gala de los MTV VMAs para llamar zorras ridículas a Nicki Minaj, Taylor Swift y Miley Cyrus.

Y por si no fuera poco pelearse con sus compañeras de profesión también lo hace con sus compañeros de viaje. La rapera viajaba en un avión rumbo a Los Ángeles y cuando iban a aterrizar intentó colarse delante de una pareja. Según han explicado el resto de pasajeros, el chico la detuvo con la mano a lo que ella dijo que le había pegado en la cara y le agarró de la camisa, le insultó y le pegó.

Ante tal escena uno de los pasajeros empezó a grabar el numerito con su telñefono móvil donde vemos que un azafato le coge la maleta para detener la discusión y ella empieza a gritarle e incluso le llama "puto maricón".

No es la primera vez que tachan a Azealia de homófoba y ella ha intentado defenderse en Twitter afirmando que es bisexual, que su hermano es transexual y que sus empleados son gays. De lo que no ha habido rastro es de una disculpa ni al azafato del avión, ni al chico al que golpeó ni al resto de pasajeros y tripulación por haber montado este espectáculo.

I am bisexual. my brother is trans. My employees are all gay men. . Nothing else to say.