Lorde explica qué sintió cuando vio los vídeos sexuales de Pamela Anderson y Tommy Lee

La cantante Lorde se ha convertido en una de las jóvenes estrellas con un aura más personal de la escena internacional. Un estilo propio que la lleva tanto a presentar sus nuevas canciones de la forma más inverosímil como a no cortarse a la hora de aportar sus opiniones acerca de cualquier cuestión.

Una de sus declaraciones más sorprendentes la ha pronunciado en una reciente entrevista en la revista Rolling Stone, donde ha hablado extensamente acerca de cómo se ha enfrentado a un trastorno alimentario o la ruptura con su expareja, en parte, a través de viajes psicodélicos terapéuticos.

Tal y como ha indicado, tras su segunda toma de drogas con motivo terapéutico, Lorde se dispuso a buscar el vídeo erótico de Pamela Anderson y Tommy Lee sin encontrar un motivo aparente, aunque ha indicado que le impactó mucho.

Hay que recordar que las imágenes a las que hace referencia Lorde corresponden a la grabación que llevaron a cabo la actriz y el batería de Mötley Crüe del encuentro sexual que mantuvieron durante su noche de bodas en 1996. Un vídeo casero que trascendió después de que un empleado descontento robase la cinta de la caja fuerte de la pareja, siendo considerado como el primer vídeo viral de la historia.

"Me pareció tan hermoso", ha recordado Lorde. "Y quizá sea una locura haberlo visto, pero vi a dos personas tan enamoradas, y había una pureza inconfundible. Saltaban de un barco enorme... Eran como niños".

Además, ha explicado que vio el vídeo completo durante su viaje psicodélico, sacando la conclusión de que "eran tan libres"."Y pensé: [¡Guau! Ser tan libre conlleva peligro]", ha reflexionado.

Lorde se encuentra en plena promoción previa al lanzamiento de Virgin, su nuevo álbum, del que apenas se conoce el single adelanto What Was That, y que verá la luz el próximo 27 de junio.

"Creo que al sumergirme más en mi cuerpo, comprendí su naturaleza grotesca, su gloria y todo eso", ha indicado sobre un álbum del que asegura que "roza lo asqueroso. A menudo intentaba alcanzar ese tipo de crudeza o asquerosidad. Me probaste la ropa interior. Nunca había escuchado eso en una canción, ¿sabes? Me pareció la manera correcta de contar todo este capítulo".