Juanra Bonet: una boda en Las Vegas, su hija Gabriela y sus inicios como actor

No se cansa de repartir millones ni tampoco de hacer reír a los espectadores.

Juanra Bonet es uno de los presentadores más conocidos de la televisión, un rostro del entretenimiento que ha capitaneado momentos tan épicos como cuando los Lobos se llevaronel bote más grande de la televisión en el desaparecido Boom!, más de 6 millones de euros.

Así fue el momento:

Una dilatada trayectoria le avala para ponerse al frente de formatos como Quién quiere ser millonario o Atrapa un millón, pero a sus 49 años el barcelonés ha querido salir de su zona de confort y cambiar su rol para ser concursante de Tu Cara Me Suena.

Una edición que comparte con Valeria Ros, Raquel Sánchez Silva, Miguel Lago o David Bustamante, el que más azota el grupo de WhatsApp que han montado entre ellos. "Manda fotos haciendo spinning a las seis de la mañana", contaba Bonet la semana pasada en Cuerpos especiales, donde enseñó a Lalachus y Nacho García el "movimiento pélvico castigador" que le ha convertido en un ídolo entre sus compañeros.

Aunque lleva con gran discreción todo lo relacionado con su vida privada, el propio Bonet ha dejado caer en varias entrevistas detalles suficientes como para hacer un perfil de su vida más allá del trabajo.

Una boda disfrazado en Las Vegas

En una charla para El País en 2010, el presentador reconocía que Estados Unidos era uno de sus destinos favoritos para viajar. Sin embargo, para llegar ahí tuvo que encarar uno de sus mayores miedos: viajar en avión.

No le quedó otra que superarlo "por narices" y cuando visitó Las Vegas por primera vez, vivió el destino por todo lo alto. Tanto es así que llegó a casarse con la que era su pareja por aquel entonces, hace más de 10 años.

"Nos jugamos 40 dólares en la ruleta y acabamos con 300 apostando solo a números primos. Después encontramos la capilla más 'kitsch' y nos casamos disfrazados. Pero prefiero no decir de qué íbamos. Por mantener un poco el misterio…", desvelaba.

Gabriela, su hija, nació en 2019

De su pareja actual no hay datos. Bonet no comparte fotografías familiares en sus redes sociales, donde todo el contenido está dedicado a su vida profesional.

Sin embargo, se sabe que en 2019 se convirtió en padre de Gabriela,su hija, a la que no le extraña nada ver a su padre en televisión. "Los peques de hoy están acostumbrados a ver vídeos en los móviles, a hacer videollamadas con los abuelos, y no le sorprende ver a un familiar en la tele. No deja de ser otra pantalla más", decía en una breve entrevista con la revista Pronto, donde también contó que la peque, de casi cuatro años, no sabe que su padre es un celebrity.

"Mi hija todavía no sabe que soy famoso. Y tampoco me paran por la calle, paso bastante desapercibido. Igual debería llevar gorra y gafas oscuras. Así se me vería más", bromeaba.

Sus inicios como actor para luego despuntar en 'Caiga quien caiga'

En 2007 se ponía por primera vez frente a las cámaras. Lo hacía gracias un pequeño papel en la tv movie Primera Jugada, para luego ir abriéndose paso en varias ficciones de TV3. Su gran momento como actor en televisión llegó gracias a Hospital Central, donde encarnó a un informático contratado para controlar los virus del centro.

Juanra Bonet en Hopsital Central

Además, ha hecho cameos en Cuerpo de Élite, de Antena 3, o la película El año de la plaga, dirigida por Carlos Martín Ferrera.

Saltó a la fama como reportero de Caiga Quien Caiga, programa en el que compartió mesa con Manel Fuentes -con el que ahora se reencuentra en Tu Cara Me Suena- y Arturo Valls.

Aquellos hombres de negro y sus irreverentes personajes coparon horas y horas del prime time español y prácticamente todos continúan dedicándose a profesiones relacionadas con la comunicación, como Frank Blanco o Toni Garrido.