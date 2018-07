Belinda, criticada por dar de beber tequila a sus fans sobre el escenario

Los medios de comunicación más conservadores de Mexico se echaban las manos a la cabeza al ver cómo Belinda subía al escenario a un grupo de jóvenes seguidoras y les daba de beber tequila directamente desde la botella . La cantante al verse criticada en un programa de la televisión azteca no duda en contestar enfadada a su presentadora.

El programa de televisión mexicano Ventaneando, publicó hace unos días un vídeo donde podíamos ver a Belinda durante su concierto en Aguascalientes (México) subiendo al escenario a un grupo de chicas muy jóvenes y dándoles de beber tequila directamente de la botella.

La presentadora del espacio, Pati Champoy, desaprobó el comportamiento de la cantante de 25 años y además durante el programa se dijo que el perro de Belinda estaba por allí y se bebió el tequila derramado en el suelo.

La respuesta de Belinda no se hizo esperar y curiosamente se molestó más por la parte del perro que por las fans: "Hola, señora Pati Chapoy, acabo de ver que dice que le doy de tomar a mi perro y que maltrato a los animales. Le pediría por favor que se informe porque jamás en mi vida le he dado de tomar a un perro, ni estaba borracha ni mucho menos. Tomar un shot de tequila no es estar borracho. Nunca más vuelvo a darle una entrevista".

Por su parte, la conductora del programa y sus colaboradores se reafirmaron en su posición explicando que en la vida privada cada uno puede hacer lo que quiera pero que no era un buen ejemplo incitar a beber a chicas tan jóvenes, ya que incluso podían ser menores.

Después de esto Belinda se ha ido a relajarse a Ibiza tal como hemos podido ver en su cuenta de Instagram, una imagen mucho menos polémica que la que publicó hace un par de años en la que fingía haber tenido un accidente y que también generó una fuerte crítica.