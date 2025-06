Melani comparte su nota en la selectividad: "Lo había sumado fatal"

Te interesa Cómo quedó Melani García en Eurovisión Junior 2019 con 'Marte'

Melani no solo está triunfando en Tu cara me suena 12, donde se sitúa líder en la clasificación general gracias a grandes imitaciones como las de Beyoncé o Shakira, sino que también ha tenido un muy buen resultado en sus exámenes de la selectividad o Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

En un vídeo compartido en sus redes sociales, la joven con 18 años recién cumplidos reacciona a tres de sus mejores notas. Una de ellas es la de Historia de la Filosofía, donde Melani creía que iba a sacar un 7 y finalmente ha conseguido un 9,6. En cuanto a Historia del Arte, pensaba que obtendría un 8,5 porque le "salió bien", mientras la nota real es un 8,9.

En Lengua Extranjera, Inglés, Melani esperaba un 9, pero ha sacado un 9,9. Y no es para menos, ya que la artista ha demostrado su buen hacer con el idioma tanto en sus actuaciones de Tu cara me suena como durante su experiencia como presentadora en Eurovisión Junior 2024, donde habló inglés sin ningún problema.

Al final, Melani ha conseguido un 11,57 en la PAU, nota suficiente para estudiar lo que quiere. Sin embargo, la cantante se llevó un pequeño susto cuando su madre le dijo que su nota de acceso era un 8,4. "¿Qué? No, no, no...", pregunta incrédula. Sin embargo, esa cifra no incluía las asignaturas específicas. "Casi me muero, pero lo había sumado fatal. ¡Sí que entro!", celebra en el vídeo.

Melani tuvo que estudiar durante 'Tu cara me suena'

Melani tuvo un 9,06 de nota media en Bachillerato, y para mantener ese buen rendimiento necesitaba estudiar mucho para la selectividad en una etapa que coincidió con el rodaje de Tu cara me suena 12. "Yo soy de Valencia y salía del instituto justo a penúltima hora, iba allí [Barcelona], llegaba a mi casa a las 04:30 de la mañana. Me levantaba ese día a las 08:00 para ir al instituto... Los miércoles siempre estaba muerta de cansancio. En Tu cara me suena hay parones a veces y yo me llevaba la mochila para ir adelantando deberes y estudiando, aprovechando el tiempo", desveló la joven en Y ahora Sonsoles.

La PAU provocó la cancelación de las grabaciones de Tu cara me suena durante una semana, y la concursante expresó en el programa que eso supuso una alegría para el resto de participantes, como Bertín Osborne o Ana Guerra: "Mis compañeros estaban contentos porque ha sido una semana sin ensayar y podían descansar".