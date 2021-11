Bella Hadid muestra varias fotos llorando: "Las redes sociales no son reales"

Si echamos un vistazo al Instagram de Bella Hadid, que cuenta con más d e 47 millones de seguidores, parece que la modelo lleva una vida idílica en la que no le falta trabajo, dinero ni una vida social envidiable por muchos.

Pero lo que muestran las redes sociales no es la realidad, o al menos no reflejan en su totalidad cómo se siente una persona más allá de lo que quiere mostrar en público. Por eso, Bella ha querido abrirse y mostrar su lado más vulnerable, algo que nunca había hecho en redes sociales.

La joven de 25 años ha compartido una publicación que empieza con un vídeo de Willow Smith hablando sobre la salud mental. La hija de Will Smith y Jada Pinkett reflexiona sobre esos sentimientos de ansiedad, inseguridad y de sentirse perdidos que nos asolan a todos, y anima a construir una comunidad más empática en la que exista un espacio para poder expresar los sentimientos y que el resto de las personas los entiendan y los apoyen.

Las siguientes imágenes que siguen al vídeo, son varios selfies de la modelo llorando. "Este es mi día a día, todas las noches desde hace unos años", empieza explicando Hadid.

"Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que tenga problemas, recuerda esto. A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Entonces, de mí para ti, no estás solo. Te quiero, te veo y te escucho. La autoayuda y la enfermedad mental / desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que tiene sus altibajos y a veces va de lado a lado", ha explicado, siguiendo con el discurso de su amiga Willow.

Después, ha explicado su situación personal, en la que lleva mucho tiempo lidiando con la ansiedad y lo que ha aprendido durante todo este tiempo: "Pero quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento. (Siempre hay espacio para que comience de nuevo, pero para mí siempre ha sido bueno saber que incluso si son unos días, semanas o meses, mejora, hasta cierto punto, incluso por un momento)".

Bella Hadid habla sobre la ansiedad // Instagram @bellahadid

"Me llevó mucho tiempo entenderlo, pero he tenido suficientes colapsos y agotamientos como para saber esto: si te centras lo suficiente en ti mismo, pasando tiempo a solas para comprender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutina, lo harás. Siempre podrás comprender o aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo", continúa.

Y parece que esta no será la única vez que visibilice sus problemas para ayudar a otras personas, tal como ha dejado entrever en su despedida: "No estoy segura de por qué, pero cada vez se me hace más difícil no compartir mi verdad aquí. Gracias por recibirme y gracias por escucharme. Te quiero"