Bella Hadid aún se siente avergonzada por este vestido que llevó en 2016: "Me veo muy sexual" // Getty Images

No todo son aciertos estilísticos, ni siquiera a las celebrities le gustan todos los looks que lucen en las alfombras rojas. La modelo Bella Hadid tiene una espinita desde el Festival de Cannes de 2016. Lo ha contado en una entrevista con Vogue, en la que ha repasado 15 estilismos lucidos desde 2015.

"Todavía me avergüenzo de este momento...", ha dicho la estadounidense al hablar del diseño rojo satinado de Alexandre Vauthier de pronunciado escote y una llamativa abertura en la pierna izquierda que llevó a la cita en Francia.

"Me sentía nerviosa. Me veo muy sexual y todas estas cosas ”, dijo sobre el diseño que, según contó, no se ajusta a su estilo general y dio a la gente una imagen poco auténtica de quién es ella

Bella Hadid, con el vestido rojo de Alexandre Vauthier en el Festival de Cannes de 2016 // Getty Images

Hadid desfiló nerviosa "por las cámaras, por tener mucho maquillaje y por esta abertura", contó en Vogue acerca del momento que marcó un antes y un después en sus paseos sobre la alfombra roja.

"Es solo que no me identifico y creo que este momento dio comienzo a la personalidad de 'Bella' que todos ven de mí. Ese es mi alter ego. Esa es Belinda", dijo al señalar que su alter es "es va-va-voom" (sexy).

Bella y Belinda

De esa dualidad habló Bella Hadid en otra entrevista con Vogue en la que aseguró que había dos versiones de sí misma.

"Es como si [al principio] hubiese dos Bellas: yo, esta persona en el proceso de averiguar quién era ella, y 'Bella Hadid' el alter ego, que era un robot sexual que sale todas las noches", contó sobre sus inicios en la industria de la moda cuando tenía 17 años. Bella Hadid tiene ahora 24 (en 2016 tenía 19).

Otra imagen de Bella Hadid en el Festival de Cannes de 2016 // Getty Images

El vestido rojo, un sueño hecho realidad

Del vestido rojo de Alexandre Vauthier habló también otra ocasión. Poco después de lucirlo, en junio de 2016, la modelo confesó que este look fue un sueño hecho realidad.

"Siempre había querido llevar un vestido rojo, ha sido mi sueño desde que era una niña”, dijo en una entrevista hecha en la edición estadounidense de Glamour. "Normalmente llevo looks sencillos a las alfombras rojas, y tiendo al negro, así que éste era arriesgado. Tenía un poco de miedo, pero la respuesta ha sido buena, lo que es emocionante”.

Bella Hadid se alió con la cinta adhesiva para que el vestido de Alexander Vauthier no se moviese // Getty Images

“No tuve ningún problema llevándolo, se aguantaba por sí solo”, contó en esa misma entrevista, en la que omitió el verdadero truco del vestido que sí reveló la estilista Elizabeth Sulcer en Vanity Fair: “El vestido llevaba un body incorporado (...) Sin embargo, la cinta adhesiva siempre es una buena idea”.