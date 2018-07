Billie Joe de Green Day la lía en el iHeartRadio Music Festival y entra en rehabilitación

¿Quién dijo que el punk había muerto? Billie Joe Amstrong, cantante de Green Day, la lío en el escenario del iHeartRadio Music Festival al enterarse de que su actuación pasaba de 45 a 25 minutos para dárselos a Usher, que actuaba después.

Sin pensarselo dos veces, en mitad de la mítica Basket Case dejó de tocar e inició una batería de insultos hacia la organización del festival: ”Fuck this shit, no voy a tocar una canción nueva. Fuck this shit. ¿No me váis a dar un maldito minuto más? Mirad ese maldito letrero ahí: ¡Un minuto!. Dejadme deciros algo: Llevo tocando desde 1988 y, ¿no me váis a dar un maldito minuto más? Me estáis jodiendo… WTF. Yo no soy Justin Bieber, malditos hijos de puta. Me estáis jodiendo".

Acto seguido y como broche final, destrozó su guitarra sobre el escenario y tiró el micrófono, al que se le sumó su compañero Mike Dirnt tirando su bajo al suelo antes de abandonar el escenario.

Tras el incidente, la banda ha publicado un comunicado en el que indica que Billie Joe ha iniciado un programa de rehabilitación por abuso de sustancias dañinas:

"Billie Joe está buscando tratamiento para su abuso de sustancias. Nos gustaría que todos supieran que nuestro show no fue cortado por Clear Channel (empresa organizadora del evento) y disculparnos con aquellos a los que ofendimos en el iHeartRadio Festival en Las Vegas. Lamentablemente debemos posponer algunas de nuestras próximas apariciones promocionales".