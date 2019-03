Blanca Suárez habla sobre la polémica portada donde la sacaron con papada

Hace unos días, la actriz Blanca Suárez se convertía en Trending Topic en las redes sociales tras protagonizar la portada de la revista Cuore, donde la vemos pasear con su pareja Mario Casas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los lectores era que en la fotografía que la revista había escogido para su portada, Blanca Suárez salía muy desfavorecida, haciendo un gesto que pronunciaba su papada. Podrían haber elegido cualquier otra foto (los paparazzis sacan muchas), pero no. Escogieron en la que Blanca salía mal ...¿a propósito?.

Aunque la revista basa su línea editorial en poner de relieve que las actrices, por muy famosas que sean, pasan por las mismas preocupaciones que cualquier mujer, muchas usuarias consideraron que la revista fue demasiado lejos. El hastag #ItsMyPapada recogía fotos de mujeres anónimas enseñando sus papadas, porque ellas también son mujeres reales, como Blanca.

Ahora ha sido la actriz la que ha opinado sobre este fenómeno y sobre la polémica portada. Lo hizo durante una entrevista con ICON: "Sí, tienen una fotografía mala y esa es la que utilizan. No me resbala, pero tampoco me meto en el cuarto de baño a llorar. ¿Sabe? Intento ser, ante todo, persona. Mis padres siempre me dijeron que no hiciera lo que no quieres que te hagan. Hay algunas veces que digo: 'jolines, es que yo no publicaría esto nunca'. Soy la primera que me río de mí misma, tengo mus stories que son para verlos, pero soy una persona...", explica.

"Hay que apretar de tuercas ahí... que no hace falta, entre comillas, humillar para demostrar que somos una pareja normal. Estoy paseando con Mario por la calle, eso ya es de persona normal. No hace falta que me saques así", sentencia.