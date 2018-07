Bono, Ellie Goulding, One Direction y muchos más juntos para recaudar fondos contra el ébola

#BANDAID30

Se vuelve a repetir un momento histórico. Treinta años después de la grabación original de Do They Know It's Christmas se junta toda una nueva generación de músicos y artistas para volver a grabar el single con motivo de la lucha global contra el ébola. Entre los diversos artistas encontramos a Ellie Goulding, Ed Sheeran, Bono, Sam Smith, Chris Martin, One Direction, Clean Bandit, Olly Murs y muchos más.