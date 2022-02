Britney Spears lo contará todo por 15 millones de dólares

Te interesa El desnudo más explícito de Britney Spears para reivindicar su libertad

Ha sido la publicación Variety la que ha confirmado la noticia y es que no todos los días se cierran contratos por 15 millones de dólares. Britney Spears se hará de oro, pero ¿a qué precio? La cantante de 40 años revelará sus secretos más íntimos, sus memorias, ni más ni menos, y lo hará para la editorial Simon & Schuster. Según el medio, su biografía contará “su ascenso a la fama, su carrera musical y su relación con su familia”.

El rumor venía sonando desde hacía algún tiempo, pero, por fin, se ha confirmado que la oferta de 15 millones de dólares de Simon & Schuster ha sido suficiente para convencer a la artista. Por lo que se sabe, ha sido una auténtica batalla entre editoriales por ver cuál presentaba la mejor oferta.

Pero el libro de Britney no será el único. De hecho, hay otro libro en la familia, el de su hermana, Jamie Lynn. En el manuscrito, la hermana pequeña de Britney cuenta anécdotas de las dos durante la infancia, pero, según parece, la imagen de Britney no es que salga, especialmente, reforzada. Es más, el libro ha servido para que ambas se crucen en un enfrentamiento en redes que no tiene fin. Por cierto, el libro se titula Things I Should Have Said (Cosas que debí decir).

Y con su padre no es que las cosas sean mejores. Durante los últimos años, la cantante se ha visto envuelta en diversos juicios para recuperar el control de su carrera, algo que consiguió en noviembre de 2021, después de liberarse de la tutela de su padre y otros tutores legales, después de 13 años.

Por el momento, la cantante no ha comentado nada sobre este proyecto, algo que llama la atención dada la intensa actividad que mantiene en redes sociales.