Calvin Harris anuncia '18 Months' como su tercer álbum de estudio

El productor ha anunciado en su cuenta personal de Twitter algunos detalles de su próximo trabajo. El que va a ser el tercer trabajo de Calvin Harris se va a llamar 18 Months y se publicará según el propio artista a principios de Octubre, aunque ya avisamos de que las fechas son orientativas por lo que puede que la fecha de salida se retrase.

Está acostumbrado a colaborar con grandes del mundo de la música y a ser uno de los precursores de grandes éxitos, como We found love de Rihanna, uno de los temas del productor que más está sonando en todo el mundo. Para su tercer trabajo no ha bajado el nivel y va a contar con invitados de lujo: Kelis, Rihanna, DJ Nicky Romero, Ellie Goulding, Example, Florence de Florence & The Machine, Tinie Tempah, Dillon Francis, Neyo, Ayah y Dizzee Rascal.