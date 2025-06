Aitana explica cuál es su relación con el sexo y la pornografía

Aitana se ha convertido en una de las artistas españolas con mayor proyección y la atención generada con el lanzamiento de Cuarto azul, el cuarto álbum de su carrera, ha demostrado que cada movimiento de la catalana puede desatar terremotos.

A lo largo de las 19 canciones del disco, Aitana plasma las reflexiones a las que ha puesto música durante este último tiempo y, en su última entrevista con la revista Vogue, ha transmitido cuáles son sus sensaciones tras la publicación, abordando temas tan personales como el sexo o el consumo de pornografía.

"He estado con muy pocos chicos. También en la cama, en realidad", ha indicado la cantante, que explica que ha "pasado un año soltera", aunque actualmente está "conociendo a alguien" y se siente "tranquila, feliz". "Me gustaría decir que esto es para siempre. Y ahora mismo lo siento un poco así", añade con ilusión.

Sin embargo, la autora de 6 de febrero no tiene reparos a la hora de afirma que "ese año soltera lo he disfrutado también". "De hecho, me gusta hablar de sexo como algo que no sea tabú. Me considero una persona muy sexual y muy sensual. Me gusta mucho disfrutar del sexo con alguien a quien quieres", asegura, indicando que es algo que siempre ha tratado en sus canciones "desde el respeto, porque hay muchas canciones del género urbano que no hablan desde el respeto".

De hecho, en un tramo de la entrevista sale a relucir su famosa coreografía en directo para la canción miamor, donde sus movimientos han causado más de una polémica. "No tenía ni idea de que se fuese a liar de la forma en la que se lió. Para mí, era una cuestión de dar libertad artística a mi coreógrafo (...) Si fuese algo superobsceno, pues a lo mejor no sería mi estilo. Pero me pareció precioso. Me dio rabia. Fue como: Lo voy a hacer más largo", recuerda, quejándose, además, de que se coloca su figura "en una caja de cristal, como si tuviera que ser la chica perfecta ¿Cómo voy a estar yo moviendo el culo en el suelo?".

Un episodio que ha llevado a Aitana a reflexionar acerca de la importancia de "naturalizar la conversación y obtener una educación sexual a una edad temprana", entroncando la conversación hacia el consumo de pornografía en los más jóvenes. "Yo he consumido porno desde pequeña. Y claro, se me creaba una imagen de lo que era el sexo muy distinta a la que podías ver en una película (...) Hay dinámicas dentro del porno que, además de ser muy violentas, están orientadas a satisfacer el placer masculino. Es muy peligroso ese mensaje", destaca la cantante.

Además, Aitana desvela que su madre ha tenido un papel esencial a la hora de comenzar a entender las dinámicas sexuales. "Yo agradezco mucho que mi madre me hablara con naturalidad del tema cuando tenía 11 o 12 años. De hecho, lo hizo en presencia de mis amigas. Valoro mucho haber podido hablar con ella abiertamente", explica.

Un tema de conversación que se ha convertido en uno de los favoritos de la artista, que no duda a la hora de abordarlo en casi cualquier circunstancia. "Me hace tanta gracia el tabú que hay con el sexo, que muchas veces estoy en una comida con gente que apenas conozco y les digo: A ver, posiciones favoritas. Ellos se quedan como: ¿Perdón?. Pero a mí me parece un tema muy divertido", asegura, puntualizando que un asunto "íntimo no lo compartiría con cualquier persona", pero " tiene que dejar de ser un asunto tan tabú, porque eso es lo que lo estigmatiza".