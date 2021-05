¿Quién es Chantal Janzen, presentadora de Eurovisión 2021?

Solo hay que buscar en Google el nombre de Chantal Janzen para comprobar que es uno de los rostros más conocidos de la televisión neerlandesa, de ahí que la hayan elegido como una de las cuatro presentadoras de Eurovisión 2021.

En su perfil de Instagram está su mejor presentación. Ella se define como esposa, madre, presentadora, actriz, cantante, bailarina y, sobre todo, cansada.

Cuando se habla de Chantal Janzen como uno de los rostros más relevantes en la pequeña pantalla no es exagerado. Ha presentado uno de los programas más prestigiosos de la televisión holandesa, The Gouden Televizier-Ring Gala, una ceremonia anual para homenajear a la televisión del país. Fue anfitriona del evento tres años consecutivas —de 2008 a 2010— y ganó el premio a Mejor presentadora en seis ocasiones. No fueron seguidas porque las reglas de juego impiden que un presentador se lleve más de tres veces el mismo galardón, así que se quedó sin premio en 2017 y 2021.

Actriz de musicales

Hoy es más presentadora que otra profesión, pero en realidad Janzen empezó sobre las tablas. Ha sido protagonista de adaptaciones de famosos musicales.

Famosos como Fiebre de sábado noche, en el que interpretó a Stephanie Mangano y que en 2002 le hizo ganar el premio a John Kraaijkamp a Mejor talento emergente. También ha sido Bella en La Bella y la Bestia y Jane en Tarzán. Ambos papeles le valieron una nominación a Mejor actriz, pero no ganó.

En su lista de éxitos sobre las tablas se suman también el papel de Glinda en el musical Wicked, su última vez (hasta ahora) en un musical. Hay que sumar a esto varias películas holandesas y su trabajo como actriz de doblaje. Entre otras películas, en la lista se incluye Shrek tercero.

La marca de Chantal Janzen

Actriz, bailarina, presentadora y empresaria. Bajo su marca [[LINK:EXTERNO|||https://www.andc.tv/|||&C]] alberga una revista mensual, una web, una aplicación, una tienda online, un programa de televisión y eventos en directo.

Su programa, &C, es un formato de variedades del sábado por la noche. Janzen canta, baila, hace sketches y entrevista a los invitados. La marca &C tiene un plus: está dirigida a mujeres de entre 18 y 48 años. Según dice la web, su objetivo es divertirse, moverse e inspirar.

Madre de familia numerosa

En 2014 Chantal Janzen le dio el ‘sí, quiero’ a Marco Geeratz, al que conoció cuando era adolescente porque era amigo de su hermano mayor Roger.

Crecieron y vivieron en la misma ciudad y se movieron por el mismo círculo, aunque tardaron en empezar su relación. Antes Geeratz tuvo otro noviazgo sólido y con 19 años se convirtió en padre de su primera hija, Esmée (ahora de 30), después llegaron Isaa (ahora 26) y el hijo Sion (ahora 22). "Cuando tenía 16 años, incluso cuidé de Esmée durante una hora”, contó Janzen sobre ambos.

Con el tiempo se separaron. Ella se fue a Ámsterdam y no volvieron a coincidir hasta 2006. Ahí empezó todo.

Antes de su boda Janzen y Geeratz fueron padres. En 2009 nació su primer hijo, James, y nueve años más tarde, en 2018, Booby. Los cinco forman una familia numerosa al que Jansen le dedicó su publicación de Instagram en el último día de la madre: "Los cinco son mi mayor orgullo y posesión en la vida. Soy feliz cuando vosotros lo estáis y me duele cuando sentís dolor. Lo mejor y peor de ser madre".