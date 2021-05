La presentadora Edsilia Rombley, uno de los cuatro rostros encargados de conducir la gala de la final de Eurovisión 2021, conoce bien el Festival. En 1998, con 20 años, fue la representante neerlandesa con la canción Hemel en aarde (Cielo y tierra), que la dejó en cuarto puesto. Se quedó a solo 22 puntos de la ganadora, Dana Internacional.

Solo nueve años más tarde fue elegida por la televisión holandesa para volver a representar a Países Bajos en el festival de Helksinki 2007. No tuvo tanto éxito. La canción On top of the world, que compuso su pareja, el músico Tjeerd P. Oosterhuis, se quedó en semifinales.

Lo suyo en la música se remonta a unos años atrás, con 18 años participó en Soundmix Show (versión neerlandesa de Lluvia de estrellas) y después de su paso por el concurso ganó la final del European Soundmix Show.

Tras ese éxito, grabó su primer disco, Thuis, aunque antes ya había editado dos singles, Take to me o Hold me, con el grupo Dignity. Después llegaron otros siete discos. El último, en 2018, un álbum titulado The Piano Ballads - Volume 2. El volumen 1 había salido en 2014.

Cantante y presentadora

Edsilia Rombley no es sólo cantante. También es presentadora y, desde el mes de abril, se siente orgullosa de presentar Show Colade, su primer programa de estudio. Así lo contó en su cuenta de Instagram.

Como presentadora también tiene experiencia en Eurovisión, en 2015 se encargó de dar los votos de Países Bajos en el Festival.

Una madre orgullosa de dos niñas

La cuenta de Instagram de Edsilia Rombley es también un repaso a su vida familiar. Está casada desde 2006 con el músico Tjeerd P. Oosterhuis y juntos tienen dos hijas, protagonistas de sus redes sociales y de uno de sus últimos videoclips.

El videoclip de Rustpunt, el primero de estudio de Países Bajos, lo coprotagoniza con su hija mayor. La pequeña tiene un hueco al final: entra en escena para abrazar a su madre y hermana.

La hija mayor de Edsilia Rombley yTjeerd Oosterhuis se llama Imaani, un nombre que según dicen cogió de su compañera británica en el Festival de Eurovisión de 1998. La pequeña es Aisa-Lynn.

La hermana de su marido, Trijntje Oosterhuis, también está estrechamente ligada al Festival de Eurovisión. Fue la representante de Países Bajos en 2015 con la canción Walk Along, pero no logró clasificarse para la gran final. A cambio ganó el Premio Barbara Dex a la concursante de Eurovisión "peor vestida" del año.