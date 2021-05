Jan Smit lleva toda la vida en la música. O prácticamente. El presentador de Eurovisión 2021 empezó a despuntar con sólo 10 años.

Su primera canción en solitario, Ik zing dit lied voor jou alleen (Canto esta canción solo para ti), fue todo un éxito en los Países Bajos: se coló en el número 1 de las listas holandesas y estuvo ahí durante seis semanas. Antes de aquel debut había cantado a dúo con la banda holandesa bzn la canción BZN.

El vídeo del tema debut de Jan Smit, que empezó a ser conocido como Jantje Smit (Jantje se puede traducir como "pequeño Jan"), supera el medio millón de reproducciones en YouTube. La canción es un homenaje a su abuela fallecida.

Con más de 25 años en la industria musical, su vigésimo aniversario lo celebró por todo lo alto. No es para menos, en 2016 ya había lanzado 29 álbumes y casi 50 de sus canciones habían entrado en las listas holandesas.

Entre esos 29 álbumes se incluyen los que ha grabado con los dos grupos en los que trabaja: el trío de schlager KLUBBB3, desde 2015, y la banda De Toppers, desde 2017. Este último es conocido por representar a Países Bajos en Eurovisión 2009 con el tema Shine.

Jan, un experto en Eurovisión

Aunque no era miembro de De Toppers cuando el grupo acudió a Eurovisión, Jan es todo un experto en el Festival.

El cantante es también presentador, actor y coach de la edición holandesa de La Voz. Su papel como presentador lo ha llevado a ser comentarista de la ceremonia junto a Cornald Maas para la televisión de Países Bajos desde 2011.

En 2019, su última vez en ese papel, Jan Smit se mostró muy emocionado con la victoria del neerlandés Duncan Laurence.

Un equipo de fútbol, un restaurante y padre de dos hijos

Pese a su éxito, Jan no ha abandonado su pueblo natal. Vive en Volendam, una localidad de 22.000 habitantes donde forma parte de la junta directiva del equipo de fútbol local. Les ha compuesto una canción, Alles In Mij (Everything In Me), y entre sus labores está recaudar fondos para el club.

Además, en esa misma localidad , es copropietario de un restaurante. Se llama Lotje Wine & Dine.

Casado desde 2011 es padre de dos hijos, de los que publica fotos constantemente en Instagram. Antes de marcharse a Róterdam, para celebrar la semana de Eurovisión, compartió una imagen del último abrazo familiar antes del Festival.

Su hermana Monique Smit es también conocida en Países Bajos. Se hizo famosa con el programa de docurrealidad Gewoon Jan Smit (Just Jan Smit), dedicado a su hermano. Se colocó en el punto de mira y a partir de ahí lanzó cuatro álbumes en solitario y se ha colado en las listas holandesas con 15 canciones. Como su hermano, no solo se dedica a la música. También es presentadora.