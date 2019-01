Chenoa se entera en 'Zapeando' de quién le robó hace 15 años

Ricky Merino es el nuevo colaborador de Zapeando. El cantante se estrena en laSexta para comentar las actuaciones de La Voz, el lanzamiento más esperado de Antena 3 esta temporada. Así, Merino ha querido presentarse ante sus nuevos compañeros con un bonito vídeo en el que se sincera con una confesión que nadie se esperaba.

"Perdóname por aquello que hice a los 15 años, en Mallorca. Le robé la placa del buzón a Chenoa. Entré en su casa y en un momento desesperado de fan te la robé pero te prometo que te la pienso devolver", decía Ricky. Aquí puedes ver el momento de la confesión:

Y es que ser fan de un artista cuando estás en plena adolescencia no es fácil. Quieres tener un recuerdo sí o sí y claro.. Si tienes que dejar a Chenoa sin placa del buzón, pues la dejas.

"15 años después me estoy enterando de esto, que es muy fuerte", comentó Chenoa, que explicó que conoce a Ricky desde hace años porque siempre iba a sus firmas de discos. ·Tenemos fotos casi cada año. Yo lo he visto crecer prácticamente y nunca me lo había confesado", dijo. Así reaccionó Chenoa: