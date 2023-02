Clara Lago, presentadora de los Goya 2023: su pareja, su relación actual con Dani Rovira y el retiro de sus padres en Galicia

Este sábado 11 de febrero se celebran en Sevilla los Premios Goya 2023.

La gran noche del cine español tendrá dos anfitriones de categoría. Los actores Antonio de la Torre y Clara Lago son los presentadores de la ceremonia celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES.

El actor ha recibido 14 nominaciones a los Goya a lo largo de su carrera, lo que lo convierte en el intérprete con mayor número de nominaciones. Ganó el cabezón en dos ocasiones, por Azuloscurocasinegro —en la categoría de Mejor interpretación de reparto— y El reino como Mejor actor protagonista.

Por su parte, Clara Lago consiguió una nominación a Mejor actriz revelación por su debut cinematográfico en El viaje de Carol, y en su extensa trayectoria ha participado en más de 20 películas de todos los géneros, entre las que se encuentra Ocho Apellidos Vascos, una de las más taquilleras del cine español.

Sus dudas por presentar los Goya: "Lo debatí con mis padres y con mi chico"

A pesar de su extensa experiencia, para Clara Lago presentar los Goya es una gran responsabilidad. La actriz meditó mucho la proposición y no aceptó hasta haberlo consultado con su entorno.

"Lo pensé y lo estuve debatiendo con mi chico, con mis padres, con mi repre y, finalmente, acepté. Decir que no era frenarse por miedo a las críticas, al que dirán. Es la noche de nuestro cine; si conectas con esa parte, pues ya está. Hagámoslo desde ahí, y habrá gente a la que le guste y gente a la que no, como en todo", decía la actriz en una reciente entrevista con La Voz de Galicia.

Sus padres, su "piedra angular"

La actriz de 32 años nació en Torrelodones (Madrid) el 6 de marzo de 1990. Desde bien pequeñita tuvo claro que su mundo estaba en los rodajes y sus primeros trabajos llegaron gracias una amiga de su padre, que trabajaba en una productora y la introdujo en series como Compañeros o Manos a la Obra.

Clara Lago empezó su carrera en 'Compañeros' // Antena 3

No tuvo que esperar mucho para tener su primer papel protagonista. Con 12 años le llegó el guion que le daría su primera (y hasta ahora, única) nominación al premio Goya, la película El Viaje de Carol de Imanol Uribe. Desde entonces no ha dejado de encadenar trabajos en el cine: La vida que te espera, El club de los suicidas, El juego del ahorcado, Primos, Tengo ganas de ti o la popularísima Ocho Apellidos Vascos.

Aunque ella sigue viviendo en la capital, sus padres han decidido abandonar el bullicioso Madrid para retirarse a Galicia, concretamente a Monforte de Lemos, pueblecito en el sur de Lugo en el que han establecido su residencia. Él trabajó toda su vida como diseñador gráfico y ella era cuentacuentos.

"Mis padres viven en Monforte, en una aldea perdida, felices en el campo. Se enamoraron totalmente de esas tierras... Y siempre digo que yo no me independicé, que se independizaron mis padres de mí. Voy de vez en cuando a verlos, pero vienen más ellos a Madrid. Pero sí, vinieron a Galicia y se enamoraron completamente, fue un flechazo y ahí plantaron el huevo", relata en la citada entrevista para La Voz de Galicia.

Para ella son un referente. "Son del núcleo duro la piedra angular, aparte de quererlos porque son mis padres, ¡es que me caen muy bien! Yo, si les conociera en un bar tomando algo, me haría su amiga... Mi padre y mi madre son muy diferentes, son como un huevo y una castaña, pero se complementan bien... ¿Sabes esa cosa de que los opuestos se traen? Es así. Son dos referentes enormes para mí, ver a gente de 67 con una curiosidad por seguir aprendiendo...", añadía.

José Lucena, su novio

Sentados en una terraza con amigos, cogidos de la mano y en actitud cariñosa. Así pillaron en Madrid a Clara Lago y a José Lucena en marzo de 2021 los fotógrafos de la revista Hola.

Por aquel entonces no se sabía si se trataba de una relación formal, pero dos años después de aquello no cabe duda de que Clara Lago y José Lucena han consolidado su relación. Se dedican cariñosos mensajes en Instagram y no esconden su amor.

José Lucena nació hace 40 años en la localidad cordobesa de Montoro y tras cursar Arqueología se trasladó a Madrid con tan solo 23 años para tratar de triunfar en el mundo de la música y del modelaje. Amante de las motos y del deporte, trabaja en la actualidad como músico, empresario, actor y productor de música.

También ha hecho varios pinitos en el mundo del cine. Concretamente en la serie Centro Médico, además de haber participado también en algunos cortometrajes, obras de teatro, videoclips y en la película de José Carbajo llamada Clara no es nombre de mujer en 2010.

A pesar de ser tan polifacético, su sueño parece haber estado siempre relacionado con el mundo de la música. Sueño que parece haber cumplido con el lanzamiento de su primer disco como cantautor llamado Tanta Agua, que se puede escuchar a través de su página web y en varias plataformas digitales.

Además de realizar conciertos y pequeñas giras musicales por España en bares y locales, su principal fuente de ingresos son el mundo empresarial y de la hostelería.

Dispone de varios locales y bares en el centro de Madrid, todos relacionados con el comercio justo y sostenible ofreciendo productos ecológicos y sanos, una filosofía de vida que sin duda comparte con su pareja.

Su ruptura y actual relación con Dani Rovira

Antes de esta relación, Clara Lago fue pareja de Dani Rovira. La chispa saltó en 2014 durante el rodaje de Ocho Apellidos Vascos. A pesar de que ellos quisieron llevar su romance de una manera discreta, la popularidad de la película los convirtió en una de las parejas más seguidas del cine español.

Sin embargo, su relación se rompió cinco años después, en 2019, cuando comunicaron que a pesar de que ya no serían pareja continuarían compartiendo una gran amistad, además de su trabajo en la fundación Ochotumbao, que pusieron en marcha juntos. Continuaron colaborando en proyectos relacionados con la defensa de los animales, los discapacitados y los derechos humanos. Su sólida amistad se mantuvo siempre en primer lugar.

Tanto fue así, que la actriz estuvo al lado de Dani Rovira en todo momento desde que le diagnosticaron en marzo de 2020 un linfoma de Hodgkins. Cuando en agosto del mismo año Dani pudo anunciar, por fin, que se había curado, le dedicó unas preciosas palabras a Clara: "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme... "

Clara Lago y Dani Rovira en 2020 // Gtresonline

A pesar de que este mensaje despertó las dudas sobre una posible reconciliación, lo cierto es que Clara Lago y Dani Rovira nunca retomaron su noviazgo. De este modo queda claro que entre ellos existe un vínculo de amistad tan fuerte como estrecho, una relación que además sigue creciendo gracias a su trabajo juntos en la asociación Ochotumbao.