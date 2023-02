Antonio de la Torre: sus 14 nominaciones a los Goya, su película con Clara Lago, su pareja y sus hijos

Antonio de la Torre y Clara Lago son los presentadores de los premios Goya 2023. Los dos actores conducen la fiesta del cine española que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla.

Para los dos es su debut en este papel, y el actor ha querido dejar claro que "no es presentador, sino un compañero que conduce la gala". De hecho, ha explicado en la rueda de prensa previa a la ceremonia que no tienen indicaciones y les han dado toda la libertad para presentar la ceremonia como quieran: "Nos dijeron 'confiamos en vosotros, sed vosotros mismos'".

Antonio de la Torre y Clara Lago

El actor con más nominaciones a los Goya

Precisamente, el actor malagueño de 55 años es una de las personas que mejor encajan como presentador de esta ceremonia porque es el intérprete con más nominaciones a los Goya de la historia de los premios. A lo largo de su carrera, ha sido nominado 14 veces, sin embargo, solo cuenta con dos galardones.

El primer Goya lo recibió por Azuloscurocasinegro (2006) –en la categoría de Mejor Interpretación de Reparto–, el segundo llegó más de una década después por El reino (2018) como Mejor Actor Protagonista.

De la Torre siempre se ha mostrado muy humilde con sus 14 nominaciones a los Goya y ha reconocido que las ha conseguido "porque es un hombre". "Con mi edad y del modo en que me ha llegado este boom, si hubiera sido mujer hubiera sido mucho más difícil", reconoció en una entrevista en 2019.

Antonio de la Torre

Los inicios de Antonio como periodista deportivo

Aunque todo el mundo conoce a Antonio de la Torre como el actor con más nominaciones del país, lo cierto es que sus inicios fueron muy distintos: estudió periodismo y consiguió un trabajo en Canal Sur como especialista deportivo. Tras mudarse a Madrid, comenzó un curso de interpretación y fue compaginando los dos trabajos.

"El periodismo también tiene ese componente narcisista de la interpretación. Ambos cuentan historias: el actor lo hace en primera persona y el periodista, en tercera. Yo he estado ganándome la vida con una profesión y con la otra hasta casi los 40 años. Incluso después de ganar el Goya, pedí la excedencia y todavía iba los veranos a firmar", confesó a Mujer hoy.

Han sido muchas las ocasiones que Antonio ha recordado que, a pesar de su éxito, sigue siendo "un tío de clase trabajadora". "La pobreza la llevas toda tu vida encima. Procedo de una familia muy humilde. Mi padre era administrativo y mi madre, ama de casa. Ahora me va muy bien, pero en el fondo no he subido en el ascensor social", aclaró.

La opinión de Antonio de la Torre de Hollywood y la fama

En una entrevista con La Razón explicó que "solo se ha sentido una estrella" una vez en su vida. "Fue en Francia. Cuando estuvimos allí por el estreno de El Reino todo el mundo resaltaba la calidad del cine español, de los diferentes géneros, la variedad, el talento. Y yo en el fondo, como la mayoría de los actores, valoro mucho lo que se hace allí también, el músculo cultural que supone el cine para ellos, cómo tratan la industria, cómo la protegen", reconoció

El actor destacó que en ese momento "debía tomarse esta película como una buena oportunidad". "Entonces me cambió la cabeza y acepté convencido", indicó.

En 2019, también tuvo una charla con El diario de Mallorca y afirmó que está muy feliz trabajando en España y que no se ve con ganas de hacer películas en Hollywood, ya que había grabado ya tres films en inglés y "dos acabaron en un cajón".

Su anterior trabajo con Clara Lago

El actor y Clara Lago no se encontrarán en la gala de los Goya como dos desconocidos, sino que ya han trabajado juntos en el pasado. En 2011 ambos protagonizaron la película Primos, que contaba con otras estrellas como Quim Gutiérrez, Raúl Arévalo, Adrián Lastra o Inma Cuesta.

"Antonio hizo de mi padre en la película Primos. Allí nos conocimos y nos tenemos mucho cariño desde entonces", dijo la actriz recientemente.

La mujer y los hijos de Antonio de la Torre

El malagueño utiliza mucho sus redes sociales para hablar de sus proyectos laborales, sin embargo, es muy discreto con su vida privada. De hecho, ha conseguido mantenerla completamente al margen de los medios y es poca la información que se sabe sobre ello.

En 2008, se casó con Rosario Charneco, una funcionaria con la que tiene dos hijos, Martina y Daniel. "La mejor educación que se le puede dar a un hijo es la felicidad. Se educa viviendo", contó en ABC.

Antonio de la Torre llega a los premios Goya con una gran responsabilidad y un récord a sus espaldas. Con sus 14 nominaciones, será el encargado de conducir la gala y asegurarse que tiene el éxito que se merece.