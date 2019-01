El comentario ¿machista? de Justin Bieber a su mujer Hailey Baldwin

"Soy insegura, soy frágil, me duele, tengo miedos, tengo dudas, tengo ansiedad, me siento triste, me enfado. He tenido días que me encontré en Instagram comparándome a mí misma, comparando mi apariencia, sintiendo que no soy lo suficientemente buena, haciéndome sentir que me faltan cosas, y de verdad estoy luchando para tener confianza en quien soy, porque constantemente pienso que no soy lo suficientemente buena".

Con esas palabras daba Hailey Baldwin la bienvenida al 2019 en Instagram. La modelo se confesaba y aseguraba que su vida no era tan maravillosa como parecía desde fuera. El texto desató cientos de comentarios, la mayoría aplaudiendo sus palabras y la valentía por haber hecho públicos sus pensamientos más íntimos.

Precisamente por este motivo los fans de la modelo no han visto con buenos ojos el último mensaje de Justin Bieber ha dejado en el Instagram de su chica.

La modelo publicaba una imagen en blanco y negro con dos amigas, sonriendo a la cámara, divertidas. Un 'selfie' que podría haber pasado desapercibido si no fuera por el comentario de Justin, que escribió en el post: "babe are those ur knees" (amor, esas son tus rodillas).

Rápidamente, los fans de la modelo se dieron cuenta de que el cantante se refería al tamaño del pecho de Hailey. "Básicamente está diciendo que su mujer está plana, ¿no?", comentaba un usuario, mientras que otro apuntaba: "deberías tener más cuidado con las bromas que haces y a quién, hay almas sensibles".

Ante tal revuelto, las 'beliebers' quisieron defender a su ídolo, asegurando que el comentario hace referencia a un juego viral de hace unos años que consistía en ver una foto y adivinar si se trataba de "rodillas o pechos".

Justin Bieber borró el comentario, pero menos mal que en Internet todo queda registrado.