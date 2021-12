La criticada entrevista de Graham Norton a Henry Cavill y la genial intervención de Tom Holland

Los fans de Henry Cavill se han alzado contra el presentador Graham Norton y todo por la entrevista que le hizo este domingo en la BBC, o más concretamente por las preguntas que le hizo sobre una de sus aficiones. "Me haces parecer raro" , le dijo el actor, al que salió a defender su compañero Tom Holland.

Henry Cavill vivió este domingo una de sus entrevistas más controvertidas. El actor acudió al plató de The Graham Norton Show a hablar de la segunda temporada de The Witcher, que se estrena el 17 de diciembre, y acabó esquivando los dardos del presentador, al que no paran de lloverle críticas por sus comentarios sobre las aficiones del intérprete.

"A pesar de todo lo que hoy en día mueve la cultura geek. Aún está estigmatizada. Bastante aguanta Henry la condescendencia del presentador", dice el mensaje publicado por Josh McBaker para compartir el vídeo de Graham Norton y Henry Cavill.

Norton se mostró interesado por los hobbies de Cavill pero, al presentar esta afición, hizo sentir incómodo al actor.

"Sí que enarbolas tu bandera de friki con orgullo. Uno de tus hobbies, y tiene muchos hobbies señoras y señores, uno de tus hobbies…", le dijo Norton, a lo que Cavill respondió tajante dejando en evidencia su incomodidad: "Me haces parecer raro".

Lejos de bajar el nivel, Graham insistió:

— Bueno yo diría que tienes más hobbies que un hombre normal. Pero, ¿pintas Warcraft?

— Warhammer, le corrigió Cavill mostrando de nuevo su incomodidad.

— ¿Pintas a mano? ¿Eso lo hace todo el mundo o se pueden comprar ya pintados?, insistió Norton.

— Cuando las pintas, ¿qué haces con ellas, Henry?, añadió Graham.

— Los reúnes en pequeños ejércitos y luchas contra el ejército de otro —respondió Cavill normalizando su afición —. Es divertido. Parece ridículo, pero es divertido.

— Juguetes sí, muy divertido. ¿Invitas a la gente a casa para jugar?

Graham Norton, en el punto de mira

La entrevista a Cavill ha puesto a Norton en el punto de mira, aunque lo cierto es que también le han salido defensores. Si bien hay muchos que atacan a Norton por reírse de Cavill y poner al actor en una tesitura un tanto incómoda, hay quien defiende que es parte del guión.

Tom Holland, lo mejor de la entrevista

Graham Norton a un lado, el mejor momento de la entrevista tiene otro protagonista: Tom Holland, que salió a echarle un capote a Cavill. Levantó la mano en medio de la entrevista y le hizo una proposición muy decente: "¿Puedo ir yo a jugar? ¡Suena genial!".