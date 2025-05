La familia de Bertín Osborne: sus hijos Kike y Carlos con Fabiola Martínez y sus tres hijas con Sandra Domecq

El cantante madrileño Bertín Osborne (cuyo nombre real es Norberto Juan Ortiz Osborne) ha estado casado en dos ocasiones. Su primer matrimonio estuvo vigente entre 1977 y 1991 con Sandra Domecq Williams, quien murió en 2004 a causa de una leucemia. Con ella tuvo cuatro hijos: Cristian (fallecido al mes de nacer), Alejandra, Eugenia y Claudia.

En 2006, el artista volvería a casarse, esta vez con la modelo venezolana Fabiola Martínez Benavides, 20 años menor que él. Su amor duró hasta el año 2021, y durante ese tiempo tuvieron dos hijos: Kike y Carlos.

Alejandra Ortiz Domecq (1978)

Alejandra Osborne es la mayor de las hermanas del cantante. Junto con Claudia y Eugenia, es hija el primer matrimonio del artista con la ya fallecida Sandra Domecq. Es madre de tres hijos (Santiago, Fausto y Valentina) y ha compartido prácticamente toda su vida con Joaquín Buendía, hasta su divorcio en mayo del 2017.

Es una de las hijas más reconocidas del cantante dentro del mundo de la televisión, ya que ha participado en más de una ocasión como colaboradora en el programa de entrevistas de su padre de Mi Casa es la Tuya dentro y fuera de cámaras. Aparte, ejerce como interiorista.

Eugenia Ortiz Domecq (1986)

Segunda hija del matrimonio con Sandra Domecq. Eugenia es madre de tres hijos y ha dedicado su vida por completo a la moda. Con una personalidad más abierta que su hermana mayor, en un principio intentó triunfar en el mundo de la hostelería.

Es psicóloga, pero su gusto y pasión por la moda la han llevado finalmente a trabajar para revistas como Woman.es y If you keep the secret.

Claudia Ortiz Domecq (1989)

Claudia Osborne, tercera y última hija con Sandra Domecq, tiene una vida muy diferente a la del resto de sus hermanas. Tras residir varios años en los Estados Unidos, actualmente se encuentra en una relación discreta con José Entrecanales, hijo del presidente de Acciona, una de las familias empresariales más importantes de España.

Claudia Ortiz Domecq | gtres

Es una de las hijas más preparadas académicamente del cantante. Está licenciada en Derecho y tras realizar un Máster en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, se trasladó a España para debutar como escritora. La joven cuenta con varios libros publicados sobre el autoconocimiento y el cuidado personal, tras haber superado varias depresiones y trastornos alimenticios fruto de relaciones tóxicas y traumáticas rupturas amorosas.

Ana Cristina Portillo Domecq (1993), una hija más para Osborne

Por último pero no menos importante, se encuentra Ana. No es hija biológica de Bertín Osborne, sino que fue fruto de la relación que su exmujer Sandra Domecq mantuvo con el empresario andaluz Fernando Portillo antes de fallecer. La pequeña de las Domecq fue criada como una más de la familia Osborne, motivo por el que el cantante la considera como una más de sus hijas.

A nivel profesional, al igual que su hermana Eugenia, está relacionada con la moda. Ha trabajado como modelo e imagen para firmas de moda española y flamenca como Lourdes Montes. También se han convertido en una persona de bastante influencia en la sociedad jerezana, en donde se la puede encontrar de forma reiterada frecuentando círculos y eventos de alto standing.

Norberto Enrique ('Kike') Ortiz Martínez (2007)

Kike es el primer hijo que tuvo Bertín Osborne con Fabiola Martínez y nació de manera prematura con una grave lesión cerebral por una infección intrauterina generada por la bacteria Listeria. A él le dedican la Fundación Kike Osborne, que antes llevaba el nombre del cantante y que ayuda a familias que tienen hijos con una lesión cerebral.

Kike, Bertín Osborne y Fabiola Martínez en 2024 | Gtres

Carlos Alberto Ortiz Martínez (2008)

Carlos tiene 17 años y es el segundo y último hijo fruto del matrimonio entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez.