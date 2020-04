Críticas a Rita Ora por malgastar decenas de huevos en su vídeo 'How To Be Lonely'

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA

Rita Ora se ha llevado una buena reprimenda en redes sociales a raíz del estreno de su videoclip 'How To Be Lonely'. En él, la cantante aparece rodeada de decenas de huevos que pisa y rompe en plena emergencia sanitaria por el coronavirus y el consecuente desabastecimiento en los supermercados.