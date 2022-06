Cuándo se casa Lucía Pombo, dónde y con quién

Lucía Pombo, la mayor de las hermanas Pombo, se dará el 'sí quiero este fin de semana con su novio y prometido Álvaro López Huerta, con el que lleva seis años, y ha dado todos los detalles sobre su compromiso a la revista Hola.

Dónde se celebra

Lucía ha decidido celebrar su enlace en Segovia. "Me gusta lo castellano y la tradición. Cerca de Segovia tenemos una casita y lo siento como un lugar mío” reconoce la piloto.

Pero a pesar de haber escogido este municipio para realizar su enlace, ha confesado que siempre le habría gustado casarse en Almería, donde veraneaba su familia y lo considera su trocito de cielo, aunque finalmente escogió Segovia por comodidad para sus invitados y no tener que movilizarlos.

Cuándo tendrá lugar

En enlace entre Lucía Pombo y Álvaro tendrá lugar el sábado 25 de junio. A priori puede parecer un fin de semana cualquiera para celebrar una boda de verano, pero no lo es .

El 25 de junio fue la fecha escogida por su hermana Marta para celebrar su boda con un motivo muy especial: a Lucía le gusta mucho la luz y ese día será uno de los mas largo del año, por tanto habrá más horas de luz que podrán disfrutar en este día tan especial.

Con quién se casa

Álvaro López Huerta es el novio y futuro marido de Lucía Pombo. Se tata de un Business Development Manager e influencer de lifestyle con el que la piloto lleva ya seis años de relación y con el que comparte su gran pasión por viajar.

Y fue justo en uno de sus viajes donde su chico le propuso matrimonio después de un largo día de ski. No fue ni la pedida más romántica ni la más emotiva, pero sí la más emocionante, según ha reconocido en su Instagram. "Me caso con mi mejor compañero de vida. No se si merezco tanta suerte!", escribía.