El 20 de febrero será el día de Kurt Cobain

20 años después de la muerte del exvocalista y líder de Nirvana, Kurt Cobain será homenajeado cada 20 de febrero en Aberdeen (Washington, EEUU), su ciudad natal.

Así lo ha declarado Bill Simpson, alcalde la población, afirmando que 'los residentes de Aberdeen podrían justificadamente enorgullecerse del papel que nuestra comunidad tuvo en la vida de Kurt Cobain y el reconocimiento internacional que nuestra comunidad ha ganado por sus vínculos con Kurt Cobain y sus logros artísticos'.

Desde 2005, el cartel de bienvenida a la población sumó la cita de uno de los sencillos del grupo en la década de los 90. ‘Welcome To Aberdeen. Come As You Are’.

Kurt Donald Cobain nació en 1967, alcanzó la fama internacional por ser el vocalista de Nirvana y se suicidó tras una depresión y adicción a la heroína con 27 años en 1994 en su residencia de Seattle. Cobain forma parte del ‘Club de los 27’, junto a artistas como Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix o Amy Winehouse.