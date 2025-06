Paul Thin se sincera: " Soy un hombre bisexual con novia. Me he sentido excluido del colectivo LGTBIQ+"

El cantante Paul Thin ha hablado de su sexualidad en pleno mes del Orgullo LGTBQ+. El artista, que desde que participara en Operación Triunfo 2023 ha sido muy transparente con su orientación sexual, ha confesado cómo ha vivido el ser bisexual en una entrevista para El País.

A sus 22 años, el cantante tiene claro cómo ha sido su proceso al no ser heterosexual. Asegura que no "salió del armario" y que pudo vivirlo "con naturalidad" gracias a su "círculo cercano, formado por personas del colectivo".

Cuando se intuye esa "heterosexualidad por delante", él tiene que matizar que es bisexual, y ahora más "porque es un personaje público".

De hecho, Paul Thin siente esa "bifobia" instaurada en la sociedad: "La noto porque soy un hombre, bisexual, con novia. Yo mismo tengo ese Síndrome del Impostor y noto que no formo parte del colectivo, porque muchas veces me siento excluido, aunque sea sin quererlo". "Que yo sea un hombre bisexual con novia no quita mis emociones, mis recuerdos, todo lo que he vivido", ha insistido.

El de Granada tuvo que esperar a ver "esa naturalidad" para poder entenderse a sí mismo, y nota ese "salto generacional cuando se habla del colectivo y de la bisexualidad".