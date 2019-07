Elaboran un queso con bacterias de los pies de David Beckham

¿Te comerías un queso elaborado a partir de bacterias de los pies y de otras partes del cuerpo de David Beckham ? Aunque parezca surrealista este producto existe y se puede ver en el museo londinense de Arte y Diseño 'Victoria and Albert' junto a otros quesos hechos a partir de otras personalidades como Professor Green , Alex James , el chef Heston Blumenthal , Ruby Tandoh y Suggs de la banda 'Madness'.

El museo de Arte y Diseño 'Victoria and Albert' de Londres acoge la exposición 'FOOD: Bigger than the Plate', donde podemos encontrar un queso elaborado a partir de las bacterias de los pies de David Beckham.

Esta rocambolesca idea es obra de Christina Agapakis y Sissel Tolaas, que decidieron crear, con la ayuda de la quesera artesanal Catherine Flood, una exclusiva selección de quesos. Además del futbolista, también se tomaron muestras de otros personajes famosos como el músico Alex James, el rapero Professor Green; Suggs, vocalista de Madness; el chef Heston Blumenthal o la concursante de 'Bake Off' Ruby Tandoh.

Y no solo utilizaron pieles muertas de los pies, también recogieron también bacterias procedentes de la nariz, las axilas y el ombligo. Una vez obtenidas las muestras se utilizó la microbiología para combinar estos gérmenes con leche pasteurizada y así obtener esta gama de quesos en la que se puede encontrar distintas variedades como cheshire, mozarella, stilton, cheddar y comté.