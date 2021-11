Emily Ratajkowski responde a los que critican sus marcados abdominales: "No voy a avergonzarme"

Dio a luz el pasado mes de marzo y muchos seguidores no se explican cómo ha podido recuperar la figura tan rápido. Sin embargo, Emily Ratakowski no viene de otro planeta y su cuerpo es tan válido y real como el de cualquier otra mujer. Aunque no todas las embarazadas vuelven a su talla habitual con tanta facilidad, compararse con otras mujeres que han tenido un postparto más llevadero no es ninguna solución. Todo lo contrario. Provoca malestar y baja autoestima. En las comparaciones, sobre todo en las que tienen que ver con el físico, uno mismo siempre sale perdiendo.

Así, la modelo no ha querido dejarse influir por los comentarios de odio que le llegan a través de las redes sociales. Su aparición en la alfombra roja de los premios de moda CFDA, celebrados hace unos días en Nueva York, desató críticas y juicios superficiales. Su marcado abdomen, ocho meses después de dar a luz, fue blanco de reproches.

Emily Ratajkowski // Getty | IG Emily Ratajkowski

Sabedora de que más de uno de los 28 millones de seguidores que tiene iba a criticar su imagen, la modelo ha preferido reivindicar la validez de su cuerpo. "Casi no publico esto porque sabía la controversia que surgiría, pero oye, ¡es mi maldito cuerpo y no voy a avergonzarme ¡Dios os bendiga!", escribió sobre la foto de la polémica, que ella misma compartió en su muro de Instagram.

"Mi cuerpo", un libro en el que narra abusos sexuales

La modelo publicó hace pocos días 'My Body' (Mi cuerpo), un libro en el que denuncia haber sido tratada como "simplemente un cuerpo" durante años. En el texto, Ratajkowski reflexiona sobre la explotación y la cosificación que ha sufrido a lo largo de su carrera.

La joven de 30 años relata además las desagradables experiencias que ha vivido. Entre ellas, los abusos sexuales que vivió durante el rodaje del videoclip del tema Blurred Lines, una colaboración entre Robin Thicke, Pharrell Williams y el rapero T.I.

Fue Thicke el que según la modelo se aprovechó de la situación mientras rodaban una escena en la cama. Él estaba borracho y la rodeó por detrás para tocarle el pecho. "De repente, de la nada, sentí la frialdad y la extrañeza de las manos de un extraño ahuecando mis pechos desnudos por detrás", cuenta.

Emily Ratajkowski asegura que Robin Thicke la acosó sexualmente en 'Blurred Lines' // YouTube

En otra ocasión, el fotógrafo Jonathan Leder sobrepasó los límites del respeto tras una sesión de fotos para la revista New York Magazine hace ocho años. Según su testimonio, los hechos podrían constituir un delito de abuso sexual. "No recuerdo haberle besado, pero sí recuerdo que sus dedos de repente estaban dentro de mí", cuenta antes de subrayar que intentó defenderse. "Llevé mi mano instintivamente a su muñeca y saqué sus dedos de mí con fuerza. No dije una palabra. Se puso de pie abruptamente y se escabulló silenciosamente hacia la oscuridad por las escaleras".