Emily Ratajkowski asegura que Robin Thicke la acosó sexualmente en 'Blurred Lines'

Te interesa Emily Ratajkowski publica una foto en bikini con 14 años para hablar sobre la sexualización

Blurred Lines marcó una época y así bien lo sabe Emily Ratajkowski. Hasta 2013, la actriz y modelo apenas había tenido escuetas apariciones en algunas películas y series. Sin embargo, el polémico y morboso videoclip del tema de Robin Thicke relanzó su carrera hasta alcanzar el reconocimiento a nivel internacional que posee a día de hoy.

Eso sí, esa fama tuvo un alto precio. Así lo ha contado ahora la modelo a través de su nuevo libro, My body, que saldrá a la venta en los próximos meses y en el que Emily habla con rotundidad sobre la explotación y cosificación que ha sufrido a lo largo de su carrera.

"My Body es una exploración profundamente personal del feminismo, la sexualidad y el poder, el trato de las mujeres por parte de los hombres y las racionalizaciones que realizan las mujeres para aceptar este trato", se puede leer en la descripción del libro.

Además, también ha detallado la desagradable situación que vivió durante la grabación del videoclip con el cantante estadounidense que la catapultó al estrellato.

Para aquellos que no lo recuerden, el videoclip de Blurred Lines dio la vuelta al mundo, no solo por su ritmo pegadizo, sino también por las actrices que lo protagonizaron, entre las que se encuentra Emily Ratajkowski. En él, todas ellas aparecen con poca ropa (en la versión sin clasificar lo hacen prácticamente desnudas) mientras los cantantes, Robin Thicke, Pharrell Williams y el rapero T.I, aparecen completamente vestidos.

De hecho, en una de las escenas de este polémico videoclip, la propia Emily Ratajkowski comparte una cama con Thicke, donde ella aparece sin sujetador.

Videoclip de 'Blurred Lines' // YouTube

Tal y como ha relatado la actriz, fue en ese momento cuando se produjo una desagradable situación. Según ella misma describe en las páginas de su libro, Robin Thicke, completamente borracho, la rodeó por detrás y comenzó a tocarle los pechos desnudos. "De repente, de la nada, sentí la frialdad y la extrañeza de las manos de un extraño ahuecando mis pechos desnudos por detrás", ha explicado en el libro.

Tras percatarse de lo que estaba ocurriendo, la modelo se alejó del cantante y este tropezó y sonrió antes de que la directora del set interviniera en lo que estaba pasando. Según relata, el cantante se limitó disculparse tímidamente: "Él sonrió con una sonrisa tonta y se tambaleó hacia atrás, con los ojos ocultos detrás de los lentes".

Más denuncias por acoso sexual

Esta no es la primera vez que Emily Ratajkowski se planta para contar una experiencia propia de abuso sexual. El pasado septiembre, a través de un ensayo publicado en la revista New York Magazine, la actriz reveló públicamente que hace ocho años había sufrido acoso sexual por parte del fotógrafo Jonathan Leder.

"La mayor parte de lo que vino a continuación fue borroso excepto por el sentimiento. No recuerdo haberle besado, pero sí recuerdo que sus dedos de repente estaban dentro de mí. Más y más fuerte y empujando y empujando como si nadie me hubiera tocado antes o desde hacía mucho. Podía sentir mi forma y mis crestas, y realmente dolía mucho", aseguraba en su relato la actriz.

Sin embargo, la actriz se resistió a lo que ocurrió aquel día: "Llevé mi mano instintivamente a su muñeca y saqué sus dedos de mí con fuerza. No dije una palabra. Se puso de pie abruptamente y se escabulló silenciosamente hacia la oscuridad por las escaleras. Me levanté con cuidado, presionando mis pies descalzos contra las tablas del suelo. Subí las escaleras de madera y entré en la habitación donde habíamos filmado al comienzo de la noche, luego me acosté sobre las delgadas sábanas floridas. Me estremecí incontrolablemente. Estaba confundida sobre por qué Jonathan se había ido sin una palabra y aterrorizada de que volviera".