La emotiva pedida de mano en el concierto de Manuel Turizo en Tenerife

Manuel Turizo ha llegado este viernes al festival TLP Music de Santa Cruz de Tenerife con su espectáculo musical. Durante el concierto, el autor de La bachata ha protagonizado una bonita pedida de mano de un fan, que se ha subido al escenario para convertir ese momento en algo inolvidable para él y su novio.

"Me ha pedido que le diera el espacio", ha explicado el colombiano al público mientras presentaba a su fan. "Va a hacer algo muy especial, y yo no era quién para decirle que no...".

Por su parte, el chico ha dado un emotivo discurso antes de llegar a la petición. "No estoy en el mejor momento de mi vida", ha empezado diciendo. "Por eso también vine aquí, porque él me cura muchas penas y le amo", ha añadido, refiriéndose a su ídolo Manuel Turizo.

"Aunque yo también estoy enamorado de él, estoy enamorado de mi chico, que está ahí sentado. Y quiero decirle que le amo, que agradezco todo lo que hace por mí, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo, y que espero formar algo muy grande con él. Y quiero pedirle que se case conmigo", ha terminado confesando.

Ante los gritos del público asistente, Manuel Turizo ha animado a subir al escenario al novio, quien finalmente ha gritado eufórico: "¡Sí, quiero!". Y, mientras los recién prometidos se han estado besando, Manuel Turizo les ha deseado lo mejor: "Que Dios me los bendiga. Que dure pa' siempre, que sean felices".