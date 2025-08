Aitana revela qué canciones dejó fuera de la 'Metamorfosis Season' y le hubiese gustado incluir

Aitana ha despedido julio por todo lo alto. La cantante cerró el mes con el tercer y último concierto de su minigira de estadios Metamorfosis Season, sobre la que reflexiona en su última entrevista con E! NOW LATINO.

La cantante catalana, enfocada en su próximo proyecto, la gira internacional Cuarto Azul World Tour programada para 2026, cuenta en la charla los secretos de estos shows, que sirvieron como repaso de sus ocho años de carrera. Aitana habla de cómo se los imaginó inicialmente, qué canciones descartó para el setlist, cuál le cuesta más interpretar en directo y qué sintió durante su reencuentro con Ana Guerra en Barcelona para cantar Lo Malo.

Los conciertos de Aitana han dado mucho de qué hablar, desde que se empezaron a proyectar en el Santiago Bernabéu hasta más allá del cierre de gira el 31 de julio con CONEXIÓN PSÍQUICA. Hoy todavía hay mucho que comentar y las claves de la gira las da la cantante en estas entrevista.

La canción más peligrosa para Aitana

La anterior gira, Alpha Tour, tuvo un sabor agridulce para Aitana. La cantante fue objeto de críticas por sus sensuales movimientos en el baile de miamor, siendo juzgada y señalada por su puesta en escena. Con el tiempo la polémica fue volviéndose cosa del pasado hasta llegar a convertirse en "un momento muy icónico" para sus fans. "En mis conciertos ya se disfruta mucho", dice la cantante, reconociendo que en sus conciertos se siente muy segura.

La situación cambia al salir de la zona de confort. "En la Velada del Año V sí que noté esa cosa de juzgar si lo que estaba haciendo estaba bien o no estaba bien. También me gusta mucho incomodar un poco a la gente, a mí me hizo mucha gracia y entonces siempre es como divertido", señala.

El concierto que la dejó en 'shock'

A lo largo de su trayectoria, Aitana se ha ganado la fama de "llorona" y ella misma reconoce que es así. "Siendo realista es verdad que llevo varios meses con la medicación de la depresión, aunque estoy ya superbien, y noto mucho que no lloro. Me tomo las cosas desde otra perspectiva, con más serenidad. Es verdad que tengo las emociones a flor de piel pero no soy tanto de lágrima fácil como lo era antes", apunta la cantante, que nota mucho este cambio.

En el concierto de Barcelona lo notó especialmente. "No acabé de llorar porque no acabé de entender lo que me estaba pasando. Estaba un poco en shock", señala.

Nueve looks para tres conciertos

Aitana lució nueve looks distintos, a cada cual más espectacular, durante sus tres conciertos. Su aliada para elegirlos fue Alba Melendo. "Es una estilista increíble. Ha trabajado con Karol G, también con Bad Gyal y con muchas artistas", cuenta la cantante, que estuvo inmersa en el proceso de elección.

"Que aceptase mi proyecto significó muchísimo. Además, lo ha dado todo y más. Me entregó un PowerPoint en su momento de no sé cuántos looksy yo decía 'va a ser muy difícil seleccionar porque todos son increíbles'. Se hicieron varios looks pero al final no utilicé todos", continúa.

Aitana y Alba tenían una cosa clara desde el principio: los colores del vestuario. "La primera era tenía que ser blanca porque además estaba al atardecer. Cuando empieza el show es de día, entonces queríamos que fuese más luz, más blanco. En11 razones queríamos que fuese todo con marrones y negros porque es un disco más pop rock. Y ya terminando con Alpha sí que queríamos que fuese azul porque Alpha acaba terminando con Cuarto Azul. Es como esa transición hacia el azul, a lo que viene, a una cosa un poco más electrónica, más de color".

Su actuación con Ana Guerra

Uno de los momentos más comentados de la minigira de estadios fue su actuación con Ana Guerra en Barcelona. Para Aitana, compartir escenario con su compañera de Operación Triunfofue algo alucinante, como si "no hubiese pasado el tiempo". Hacía mucho que no se veían y que no cantaban juntas, concretamente siete años. Aitana confiesa que esa canción les trajo "muchas cosas buenas" y "poder volver a esos recuerdos fue increíble".

Las canciones descartadas de Metamorfosis Season

Pese al amplio setlist de la Metamorfosis Season, muchas canciones de sus cuatro discos tuvieron que quedarse fuera. Hacer la selección no le resultó fácil.

"De 11 razones las hubiese puesto todas porque me las gozo mucho cantándolas", cuenta en la entrevista y da títulos concretos de temas que hubiese querido incluir. "Me Quedocon Lola Índigo me hubiese gustado meterla, pero es verdad que como ya tenia Lo Malo..", señala.

"El show no puede durar mas de dos horas y media, es como que ya no sabia que canción cambiar por otra. Quieres como Emilia y Ptazeta me hubiese gustado también meterla pero también era un poco difícil. Berlín. De hecho de las que más hay es de Alpha porque me costó mucho descartar sus canciones, la verdad", añade.

El plan de Aitana después de los conciertos

En este punto Aitana no solo habla de la Metamorphosis Season. La respuesta a la pregunta sobre qué hace después de sus conciertos se puede extender a todos sus shows.

"Me voy a dormir porque estoy muy cansada. Intento ser bastante disciplinada pero es verdad que en el último me voy un ratito con mis amigos a festejar y a bailar. Después del primer estadio en Barcelona me fui a dormir porque sabía que luego tenía la Velada, dos shows más y tenía que coger fuerzas. Tengo muchas veces problemas de voz y es lo que más miedo me da, son mis mayores pesadillas. Las tuve después del primer concierto por eso intento tener silencio, estar bien y dormir".