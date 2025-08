La explicación al polémico vídeo de Plex en el segundo concierto de Aitana

Plex siguió los conciertos de la Metamorfosis Season de Aitana con atención y el público no le quitó ojo durante ninguno de los tres shows. Con sus cámaras captaron cada movimiento del streamer, desde sus bailes (algunos hasta coordinados) a sus sonrisas más pícaras. Plex estuvo 'vigilado' a cada instante y de ahí que lo pillasen también en momentos un tanto polémicos.

Fue durante el segundo concierto cuando se levantó la polémica. Una cámara captó al nuevo novio de Aitana sacando algo del bolsillo y llevándoselo a la nariz, lo que muchos usuarios de redes han criticado duramente asegurando que estaba consumiendo drogas sin ningún tipo de pudor.

"(Pablo, mi niño pequeño) lo vio y me dijo 'papá, ¿que se mete Plex en la nariz?'. En ese momento se me paró el mundo y me quede en shock, no por que lo viera, si no porque no fui lo suficientemente astuto como para taparle los ojos", apuntó uno de ellos.

"Lo peor es que ya no contentos con no esconderse, encima presumen de ello en redes…", añadió otro al compartir unas imágenes de Plex y de Ibai Llanos llevando a cabo esta misma práctica en sendos vídeos publicados en sus redes sociales.

La explicación de los fans

En el vídeo del concierto de Aitana no se ve exactamente qué hace Plex. Por sus gestos parece que saca un bote del bolsillo, al que le quita la tapa y luego lo lleva a la nariz para oler su contenido, pero en las imágenes también criticadas de los dos streamers sí se muestra qué es exactamente lo que consumen. De hecho, no lo ocultan.

Se trata de un inhalador de hierbas naturales procedente de Tailandia del que habló en un vídeo publicado en la revista GQ. "Lo venden para respirar. Siempre que voy intento comprar porque luego a mis amigos les encanta y tengo que repartir", contó el streamer. "Lo suelo usar por la mañana y por la noche. El olor es muy fuerte y te abre mucho más. Dentro hay una planta roja que tú la hueles y te abre el alma", añadió. "Pero hay que tener cuidado porque igual te crea un poco de adicción".

Hasta el momento el producto es legal y se puede comprar en páginas como Amazon, donde señalan que es "100% natural" y que está elaborado a partir de "una mezcla de 15 hierbas tailandesas complementadas con una mezcla de aceites esenciales". Su precio es mucho mayor en España y de ahí que Plex lo traiga cada vez que visita Tailandia.