El emotivo mensaje de Justin Bieber para despedirse de su abuelo materno: "Te extrañaré. Me dolerá"

Justin Bieber ha querido compartir sus sentimientos tras la pérdida de su abuelo materno, Bruce Dale, quien ha fallecido a los 80 años en el Rotary Hospice Stratford Perth.

"Papá, siempre te quitaba todo el dinero, jaja", ha recordado entre bromas Bieber en el post de Instagram en el que ha comunicado la noticia. "Recuerdo que me dijiste específicamente que la abuela te daba una paga de 20 dólares por SEMANA. Siempre te convencía de gastar en bocadillos en el partido de hockey los viernes por la noche".

El autor de Sorry también recordó con cariño los momentos que compartieron juntos. "A regañadientes, siempre me lo dabas. Nueces de maíz, Skittles, bolas de chicle, chuck-a-puck, granizados... Un saludo a los árbitros de la categoría junior: Beatty, Fagon, Flanagan, jajaja", ha indicado.

Justin Bieber ha recordado los momentos compartidos con su abuelo durante los partidos de hockey. "Mi abuelo no era tímido a la hora de hacerles saber que se estaban portando como unos mierdas".

"Tengo muchas ganas de verte pronto en el cielo", ha explicado, añadiendo que "hasta entonces, sé que estás mirando hacia abajo. Probablemente sigas criticando a Beatty o Fagon por no haber acertado en la esquina, jajaja".

Finalmente, el artista ha expresado el dolor que siente ante la pérdida. "Te extrañaré. Me dolerá. Y me sentaré y me permitiré recordar todos los momentos maravillosos que hemos pasado".

Hay que recordar que Dale apareció en el documental de Bieber de 2011, Never Say Never , y compartió recuerdos durante una entrevista en 2018 en el Museo Stratford Perth, donde se exhibió la estrella del pop.