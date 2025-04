"Si fuera tú me costaría no sentir celos": Justin Bieber se pronuncia sobre los rumores de ruptura con su mujer Hailey

Desde hace unos meses, se rumoreaba la posibilidad de una posible separación de Justin y Haley Bieber. Por un lado, el cantante preocupa considerablemente por su estado y por todo aquello que comparte en redes sociales. Por otro, la pareja se había mostrado más distanciada incluso en redes sociales, y todo ello derivó en suposiciones de divorcio.

Sin embargo, después de mucho tiempo subiendo imágenes fuera de contexto y contenido que hizo poner los focos en la salud del artista, el intérprete de Lonelyha decidido acallar los rumores a través de su cuenta de Instagram.

De hecho, por recibir un juicio público, el artista ha compartido que ha estado gestionando la culpa a través de la fe: "El sentimiento de culpa se puede aliviar […] Dios perdona". "Aquí me tratan como a un... pero recuerdo que tengo defectos y que Dios me perdonó", defendió.

Asimismo, Bieber se abrió más con sus seguidores: "Me ayuda a dejar de sentirme mejor que aquellos que son malos y hirientes porque cuando soy realmente honesto, yo también puedo ser malo y hiriente"

"Mi instinto me dice: 'Diablos, yo no cotillearía ni difundiría mentiras sobre alguien en Internet', pero hay otras cosas que hago y de las que no estoy orgulloso", defendió el intérprete de Baby.

De esta forma, se centró en los rumores de su matrimonio con Hailey Bieber y los desmintió, apelando a la envidia: "Sinceramente, si yo fuera tú, me costaría no sentir celos si viera a Hailey y a mí con una vida tan intensa". "Es realmente emocionante para nosotros y es comprensible que la gente no lo soporte. No los culpo", expresó.