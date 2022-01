Encuentran muerto a Shane, el hijo de 17 años de Sinéad O'Connor

El joven Shane, hijo de la cantante irlandesa Sinéad O'Connor, ha sido encontrado muerto después de que fuera denunciada su desaparición el pasado jueves día 6 de enero. Fue visto por última vez en Tallaght, al sur de Dublín.

Así lo ha confirmado un portavoz policial a medios locales, asegurando que "tras la recuperación de un cuerpo en el área de Bray, en Wicklow, el viernes, 7 de enero, el llamamiento de 'persona desaparecida' con relación a Shane O'Connor, de 17 años, se ha detenido".

La policía irlandesa había realizado un llamamiento para localizarlo después de que el joven se escapara de un centro médico donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Algunos medios apuntan que O'Connor había amenazado al Hospital Tallaght con una querella en caso de que "algo le ocurriera" a su hijo.

La cantante ha sido la encargada de anunciar su fallecimiento a través de sus redes sociales, donde ha compartido un emotivo mensaje tras la muerte de su hijo, de tan solo 17 años. "Mi hermoso hijo, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios", ha escrito la cantautora, 55 años de edad, en Twitter.

Sinéad O'Connor le pidió a su hijo que no se hiciera daño

Hace tan solo unos días era la propia Sinéad la que había lanzado un llamamiento a través de sus redes sociales, pidiéndole a su hijo que regresara a casa sano y salvo y no se hiciera daño a sí mismo.

"Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve al Gardai (policía irlandesa) y te llevaremos al hospital", escribió tras conocer su desaparición.