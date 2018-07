Escucha 'You're never fully dressed without a smile' de Sia para la película Annie

Sia presenta una nueva versión de la canción You're never fully dressed without a smile' para la tercera adaptación del musical Annie a la gran pantalla, producido por Will Smith y Jay Z y protagonizado por Quvenzhané y Jamie Foxx.

El mítico musical de Broadway Annie vuelve a adaptarse por tercera vez para la gran pantalla. En esta ocasión la producción irá a cargo de Will Smith y Jay Z, de la dirección se encargará Will Gluck y la protagonizará Quvenzhané, la actriz más joven en ser nominada al Oscar gracias a su papel en Beast of the Southern Wild.

La historia trata de una niña llamada Annie (Quvenzhané) que vive en un orfanato de Nueva York con una malvada Miss Hannigan (Cameron Diaz). La pequeña logra escapar y conoce a un político llamado Benjamin Stacks (Jamiee Foxx) que cree que Annie le puede ayudar a promocionar su carrera.

En este remake Sia se encarga de la readaptación de tres de las canciones de las que ya puedes escucharla interpretando You're never fully dressed without a smile.