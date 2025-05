La tajante respuesta de Melody a Rayden tras criticarla al ganar el Benidorm Fest: "No está bien informado"

Melody está lista para darlo todo sobre el escenario de Eurovisión el próximo sábado. Esa Diva pretende conquistar Europa después de meses de preparación.

La cantante mostró al público su poderío en la Primera Semifinal del martes, donde actuó como invitada, a pesar de tener el apuesto asegurado en la final al formar parte del Big Five. Su pasión sobre el escenario puso la miel en los labios de cara a la gran noche, en la que de momento sabemos que actuará en la primera mitad.

Así, con las sensaciones a flor de piel y una actitud arrolladora, Melody atendía a la prensa este miércoles. Con su particular sentido del humor, destacó que su "gran amiga" Lady Gaga la había llamado para felicitarla, pero también se puso seria para hablar claro sobre las críticas que recibió por parte de Rayden tras ganar el Benidorm Fest el pasado mes de febrero.

El cantante, que participaba como asesor para la elección de las canciones de la preselección eurovisiva, se mostró sorprendido por su victoria. "Para mí fue raro que ganase alguien que prometía que iba a cambiarlo todo", decía en una entrevista con El País, refiriéndose a los matices de sonido y producción que la artista de Dos Hermanas iba a hacer con Esa Diva.

Estas declaraciones levantaron la polémica en redes, donde el artista fue muy criticado, una oleada de "odio" que le hizo renunciar a su papel como asesor. "No me compensa. Cuando al sector eurofán no les gusta algo lo viven de manera nociva. Sentía que cada vez tenía menos mano y que mi idea de festival estaba sepultada por la de otras personas", aseguraba sobre su salida del Benidorm Fest.

La respuesta de Melody a Rayden desde Eurovisión: "No entiendo como dice eso"

Meses después de estas declaraciones y un par de días antes de la gran noche, Melody ha respondido al cantante ante el micrófono de la Agencia EFE.

"Yo no he cambiado la canción, se ha pulido el sonido. Pero creo que Rayden en lo que se tiene que centrar es en el artista, no en los comentarios. Esos comentarios no... No tienen... Es crear una polémica donde no la hay", aseguraba, tajante. "Yo no he dicho que voy a cambiar la canción. Lo malo que hubiese sido es que yo hubiese sacado 'Esa Diva' y hubiese sacado 'El apagón', por ejemplo. Eso hubiese sido injusto", añadía, haciendo referencia al próximo single que tiene preparado tras su paso tras la carrera eurovisiva.

"En las bases de Benidorm está permitido. Entonces no entiendo como él, como jurado, dice eso cuando va en contra de lo que está diciendo los contratos de Benidorm. No está muy bien informado", terminaba.