Eurovisión: La televisión noruega pide perdón a Blas Cantó tras burlarse de la muerte de su padre y su abuela

Hace unos días unas declaraciones varios comentaristas del programa Adresse Rotterdam, de la televisión pública noruega, se volvieron virales por los desagradables comentarios hacia Blas Cantó.

Al principio empezaron diciendo que no les parecía justo que España pasara directamente a la final por pertenecer al Big Five, junto a Alemania, Italia, Reino Unido y Francia.

Pero más allá de opinar sobre Voy a quedarme, la canción con la que Blas Cantó representará a España en Eurovisión, los comentarios se volvieron más hirientes tocando temas tan sensibles como la muerte de la abuela del artista.

"Creo que está muy sobredimensionado. La abuela vuelve y él baila con ella. Una especie de sketch. Canta sobre ella, y tienen que mostrarla", continuaba diciendo una mujer, mientras otro comentarista le respondía "Hay algo paródico ahí".

Después de otorgarle unas puntuaciones muy bajas, otro colaborador hacía el comentario más hiriente de todos: "Perdió a su abuela por culpa del covid. Tal vez sea ella quien venga. Y su padre también murió cuando escribía la canción. Hay algo que me conmueve pero que no me llena".

El propio Blas compartió en sus redes sociales el fragmento del vídeo lamentando la falta de tacto de los comentaristas: "No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo. No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. Todo mi amor siempre".

Las disculpas de la televisión noruega

Ante este revuelo, la televisión noruega ha querido pedir disculpas públicamente a Blas con un mensaje a través de la cuenta del programa Melodi Grand Prix, encargado de escoger a su representante para Eurovisión. Lo ha hecho respondiendo a un mensaje del usuario @JuanjoElCotilla que publicó el fragmento del programa criticando la actitud de sus comentaristas.

"¡Hola! Adresse Rotterdam es un programa en el que invitamos a famosos y miembros del público a compartir sus opiniones subjetivas sobre las propuestas de Eurovisión de este año. En cuanto a la valoración de España, algunos de los comentaristas hicieron declaraciones sobre el videoclip que podrían interpretarse como insensibles. Esto es lamentable y compartimos una profunda simpatía con Blas. También sabemos que TIX (el representante noruego) ha hablado con cariño sobre el artista y su canción mientras estuvo en Rotterdam. Mucha suerte a España el sábado".