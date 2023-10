La examante de David Beckham lo acusa de engañar a Victoria con "una despampanante modelo española"

El documental de David y Victoria Beckham no ha dejado a nadie indiferente, ya que se trataron temas como la infidelidad del futbolista con su asistente Rebecca Loos en 2003. Tras semanas viendo como la han dejado como la mala, ha explotado y ha revelado que él mantuvo una relación con una tercera mujer.

El documental de David y Victoria Beckhamha permitido conocerlos un poco más a fondo, incluso en temas profundamente personales como la infidelidad que el futbolista cometió en 2003 con Rebecca Loos, su entonces asistente personal en España.

En él, la exspice girl revelaba que fue "el periodo más difícil porque sentía el mundo estaba en su contra", aclarando que lo vivió como "una pesadilla": "Fui lo más infeliz que he sido en toda mi vida".

Como respuesta, David reflexionaba y explicaba que "no sabe cómo sobrevivieron a ello" porque Victoria "lo era todo para él". "Verla tan herida fue muy difícil, pero somos luchadores. Hemos luchado por nosotros y nuestra familia. Merecía la pena'', apuntaba.

Han pasado varios meses desde la emisión del docureality y la primera reacción ha sido bastante dura. Se trata de Rebecca, la mujer con la que le engañó, que ha hablado con Daily Mail y se ha mostrado muy crítica por la poca responsabilidad que este ha asumido por la infidelidad.

Rebecca Loos pide a David Beckham que "asuma la responsabilidad"

"Es todo, 'pobre de mí'. Él necesita asumir la responsabilidad", ha expresado la modelo de 46 años.

De hecho, considera que no ha sido honesto con su mujer: "Él puede decir lo que quiera, por supuesto, y entiendo que tiene una imagen que preservar, pero se presenta a sí mismo como la víctima y me hace parecer una mentirosa, como si yo hubiera inventado estas historias. Está sugiriendo indirectamente que soy yo quien ha hecho sufrir a Victoria".

"Creo que si hubiera querido mencionar este momento y lo difícil que fue, habría sido muy lindo para él haber dicho 'no fue mi momento de mayor orgullo'. Lo peor para mí es que dice que no le gustó ver sufrir a su esposa. Eso me molestó. Porque él es el que ha causado el sufrimiento", reflexionaba Rebecca.

La segunda amante de David Beckham

Han pasado 20 años desde su aventura y ella ha abierto un cajón que nadie esperaba confesando que el futbolista engañó a Victoria con otra modelo. Según ella, la cantante desconfiaba tanto de su marido que una vez la llamó por teléfono y le pidió en una fiesta que "encontrara a David".

"Él estaba en un dormitorio con una modelo (...) Había comida maravillosa, una banda de samba brasileña y champán a raudales. Le encontré escondido al fondo del jardín charlando con una despampanante modelo española. Entré en la casa y subí las escaleras y vi a los dos guardaespaldas de David detrás de una puerta. Cuando vuelve, David está con él. Veo a la modelo al fondo tumbada en la cama. Veo que es un dormitorio. Yo estaba que echaba humo, le miré, le di el teléfono y le dije: 'Tu mujer", ha insistido.

David y Victoria Beckham se casaron el 4 de julio de 1999 y tienen cuatro hijos.