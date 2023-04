La fiesta de compromiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: quién fue, cómo fue y cuánto costó

Después de infidelidades, rupturas, nanosegundos en el metaverso y reconciliaciones, Tamara Falcó ha decidido que Íñigo Onieva es el hombre de su vida y pasará por el altar para convertirse en su esposa. El enlace tendrá lugar el 8 de julio de 2023 en el palacio El Rincón, la herencia que recibió de su padre en 2020.

Quedan tres meses para esta boda, sin embargo, la feliz pareja ha podido celebrar este fin de semana una fiesta de compromiso en la que han reunido a todas las personas más importantes para la marquesa y el empresario de la noche. Ella misma lo anunció hace unos días en su sección habitual de El Hormiguero.

Repasamos todas las claves de este evento que se ha celebrado en Madrid.

Qué es una fiesta de compromiso

Tamara le explicó el jueves a Pablo Motos cómo se iba a desarrollar y en qué consistía una fiesta de compromiso: "Es cuando se conocen tu familia y la de él, hay una cena, hay discursos, intercambio de regalos… De mi familia a él y de su familia a mí".

Lo más habitual en estos casos es que al novio se le regale un reloj y a ella una joya. "Es superbonito el momento joya, pero yo estoy superagradecida con la joya que me regalaron y no me tienen que regalar nada. Lo que me apetece es que se conozcan las familias", detalló.

Explicó que habían invitado a 25 personas, especialmente los integrantes de las familias Falcó, Preysler, Onieva y Molas e iba a tener lugar en la finca de Puerta del Hierro, la residencia de su madre Isabel.

Quién fue al evento de Tamara Falcó

Los dos rostros que no se pudieron ver en las fotografías pero porque se dio por hecho que ya se encontraban dentro de la casa fueron Isabel Preysler y Ana Boyer.

Íñigo Onieva // Gtres

Carolina Molas y Alejandra, la madre y hermana de Íñigo Onieva, se presentaron en este acto con mucho nerviosismo encima, ya que se trataba de la primera vez que las dos suegras se veían.

La familia de Tamara Falcó no se lo quiso perder y fueron llegando poco a poco. Xandra, Manolo, Álvaro Castillejo, Isabelle Junot, Álvaro Falcó, entre otros estuvieron en el domicilio.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó // Gtres

Por contra, también ha habido ausencias muy destacadas como las de Enrique Iglesias, Julio Iglesias Jr. y Chábeli, ya que no residen en España.

Cómo fue la fiesta de Tamara Falcó

En la entrada del domicilio había una violinista que se encargó de amenizar la velada con música. También se vio llegar a varios mensajeros cargados de regalos, flores y decoración diversa para la fiesta.

Después de la cena, varios de los asistentes pudieron hablar. La propia marquesa lo dijo hace varios días: "En mi familia somos muy de discursos, no sé si por su lado pero en el nuestro lo que les va a caer... ¡Y preparaos para la boda, nos encanta un micro! Mi hermano lo hace muy bien y mi hermana Xandra también".

Tal y como han informado varios medios, había más de diez ramos de hortensias valorados en 100 euros cada uno. No se sabe el gasto total que hicieron en la fiesta, aunque se rumorea que solo en las flores se dejaron más de 1.000 euros.

La feliz pareja no ha querido escatimar en gastos y han ido a por todas con su fiesta de compromiso. Sin embargo, los ojos están puestos en la futura boda que seguramente será uno de los eventos más populares del año.