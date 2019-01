La genial respuesta de J Balvin a un mensaje homófobo

J Balvin ha sido muy aplaudido en Instagram al responder a un usuario que le hacía un comentario homófobo en una de sus publicaciones. El individuo en cuestión se burlaba del look del colombiano, que aparecía con un colorido pantalón y una mochila iridiscente; y el cantante no se cortó en responderle.

Con casi 26 millones de seguidores en Instagram, J Balvin tiene que hacer frente a elogios y críticas a partes iguales, como le ocurre a la mayoría de artistas internacionales.

Y aunque normalmente ignora las críticas, en esta ocasión sí que ha querido responder a un usuario que le dejaba un comentario homófobo en una de sus fotos: "Dominante, sencilla pero perfeccionista, amante de la moda, mujer liberal, no vive del que dirán, carismática, feroz, emprendedora y soñadora. Se le roba el bolso a la tía, ambientalista, religiosa, amante de la libertad, salvaje en todas sus facetas", escribía el usuario @3estebannovoa en una imagen en la que el artista vestía un pantalón de colores y una mochila iridiscente.

J Balvin, lejos de cabrearse, utilizó la misma ironía para contestarle "Te faltó colorida", le escribía junto a una cara llorando de risa. Esta respuesta tan natural, dejando claro que le da absolutamente igual lo que piensen de su orientación sexual, ha hecho que muchos de sus seguidores aplaudan el mensaje.

Y es que mientras que algunos creen que por su imagen J Balvin podría ser homosexual, como podemos comprobar con mensajes como "está saliendo del closet", "Ay no! este también es gay! no lo creo"; afortunadamente la mayoría tienen una mentalidad más abierta: "Decir que @jbalvin es gay por los colores que usa es un pensamiento retrógrado, los colores no tiene género, basta de estereotipos y de construcciones sociales cavernícolas que solo generan divisiones. @jbalvin dando clases de tolerancia respondiendo jocosamente los comentarios que intentan, de manera burlesca y peyorativa, poner en duda su sexualidad, y si es gay, que?", defendía el usuario @dr.8miguelr, entre muchos otros.