La gran coincidencia de Cristina Pedroche y Georgina Rodríguez que no ha pasado desapercibida

Cristina Pedroche y Georgina Rodríguez han sido la comidilla de Instagram después de que ambas publicasen una imagen donde no sólo parecen hermanas... ¡Sino gemelas!.

Cristina Pedroche y Georgina Rodríguez tienen más de una cosa en común: el gusto por la moda y la pasión por las redes sociales.

Así, era de esperar que las dos celebrities coincidiesen en alguna ocasión con el mismo 'outfit'. Aunque no podemos determinar si se trata del mismo vestido, lo que está claro es que ambas han escogido un look idéntico. Se trata de una americana larga con botones dorados que las dos han querido lucir como vestido. La única diferencia, en los pies. Mientras que Georgina Rodríguez escogió unas sandalias de tacón abiertas, la presentadora de Zapeando optó por unos clásicos stilettos negros.

La novia de Cristiano Ronaldo elegía este look para acudir al estado de la Juventus en Turín y Pedroche apostó por el modelito para la gala The Best Chef Awards 2018, que se celebró en Milan y donde homenajearon a su marido Dabiz Muñoz. ¡Si es que hasta posan de la misma manera!