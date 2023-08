Guía para no perderse en el caso Daniel Sancho: preguntas y respuestas sobre el asesinato de Edwin Arrieta

El caso Daniel Sancho ha dado la vuelta al mundo.

El chef madrileño de 29 años saltó a los medios el sábado 5 de agosto cuando confesó ser el responsable del asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano de 44 años Edwin Arrieta en Tailandia. Han pasado dos semanas desde entonces y en este tiempo han sido muchas las informaciones que han salido del caso, y también han sido muchas las incógnitas que lo rodean.

Repasamos todo lo que se sabe del crimen y respondemos las preguntas clave sobre el suceso.

1. Cuándo y cómo sucedieron los hechos

El pasado 31 de julio Daniel Sancho Bronchalo aterrizó en la isla de Koh Phangan , en Tailandia, para reunirse unos días después con el médico colombiano Edwin Arteaga .

, en Tailandia, para reunirse unos días después con el médico colombiano . El martes 1 de agosto, antes incluso de que el cirujano pusiese pie firme en la isla, el asesino confeso se encargó de comprar todo tipo de útiles para llevar a cabo el mediático crimen : cuchillos, sierras, bolsas de basura, productos de limpieza...

: cuchillos, sierras, bolsas de basura, productos de limpieza... Al día siguiente, el miércoles 2, Edwin llegó finalmente a Koh Phangan. Daniel lo recogió del aeropuerto y lo llevó en moto al hotel, donde lo asesinó propinándole una puñalada en el pecho y posteriormente descuartizó.

y posteriormente descuartizó. Daniel tardó tres horas en desmembrar el cuerpo en 15 partes que metió en bolsas de plástico para esparcirlas por distintos puntos. Su siguiente paso fue comprar un kayak para deshacerse de algunas de algunas bolsas tirándolas al agua, otras las echó a la basura.

El jueves 3 de agosto continuó trasladando las partes de Edwin a otros puntos y ese día acudió a la comisaría a denunciar la desaparición de su compañero . Los policías se fijó en que tenía rasguños y golpes visibles. A su vez, el servicio de limpieza de la ciudad empezó a encontrar bolsas con miembros.

. Los policías se fijó en que tenía rasguños y golpes visibles. A su vez, el servicio de limpieza de la ciudad empezó a encontrar bolsas con miembros. El viernes 4 de agosto la Policía tailandesa detuvo al español, aunque este seguía negando los hechos. Ese día encontraron el ticket de compra en una de las bolsas y finalmente Daniel confesó haber matado a Edwin.

Este fue el último mensaje que Daniel Sancho envió a su entorno más cercano antes de ingresar en prisión.

El sábado 5 de agosto la noticia del asesinato de Edwin saltó a los medios y se pusieron en circulación varias teorías, tanto que había sido un crimen "por celos" como que lo había matado "por intentar acostarse con él".

y se pusieron en circulación varias teorías, tanto que había sido un crimen "por celos" como que lo había matado "por intentar acostarse con él". Al día siguiente, el 6 de agosto, Daniel Sancho declaró ante la Policía y reconoció ser "culpable" del crimen, aunque dijo haberlo hecho porque era "rehén" de Arrieta.

y reconoció ser "culpable" del crimen, aunque dijo haberlo hecho porque era "rehén" de Arrieta. El domingo 7 de agosto el asesino confeso ingresó en la prisión de Koh Samui, donde permanece desde entonces en el módulo de enfermería. Un problema de salud es la razón que explicar por qué no ha pasado al módulo general con el resto de presos.

2. De qué se conocían Daniel Sancho y Edwin Arrieta y con qué fin viajaron a Tailandia

Una de las grandes dudas surgidas durante la investigación del asesinato tiene que ver con la relación que existía entre el madrileño y la víctima. Durante su confesión, Sancho dijo que "le tenía como rehén" y lo acusó de destruir la relación con su novia porque "lo obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Esta versión la desmontó el propio Daniel, según reveló The Bangkok Post, cuando dijo a la Policía que, efectivamente, había mantenido relaciones sexuales con Edwin. Lo conoció a través de Instagram un año antes y antes de conocerse en persona ya se habían intercambiado fotos íntimas.

Sancho y Arrieta hicieron varios viajes juntos a Segovia, Ibiza y Madrid. El cirujano incluso le dejó dinero para montar un restaurante en la capital: 10.000 euros y una tarjeta de crédito con un saldo mensual de 25.000 euros.

Fuentes cercanas a Edwin apuntaron que se llegaron a plantear formalizar su relación y el cirujano tenía la intención de comprar dos clínicas —en Madrid y Barcelona— para empezar una vida juntos aquí.

Daniel habría intentando acabar con este romance porque tenía novia, Laura, con la que tenía intención de casarse. Según se ha publicado, el colombiano le habría amenazado con publicar sus imágenes comprometidas si terminaba su romance y este se apunta como el motivo del viaje a Tailandia. Lo había organizado para acabar con su vida allí con la excusa de acudir a la Full Moon Party.

3. La declaración del crimen de Daniel Sancho

El sábado 5 de agosto Daniel Sancho confesó a las autoridades tailandesas que había matado al cirujano colombiano. Su declaración (a la que siguió una segunda el miércoles 16) trascendió a los medios.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", señaló añadiendo que, cada vez que intentaba alejarse de él, lo amenazaba.

4. La reconstrucción del caso

Todavía faltan algunos datos sobre cómo fue exactamente el asesinato de Edwin Arrieta pero la Policía tailandesa ha podido reconstruirlo casi por completo. El miércoles 2 de agosto, el español y el colombiano llegaron al bungalow del hotel y la víctima no pasó allí ni una sola noche porque lo mató ese mismo día.

La versión oficial dice que Daniel lo apuñaló en el pecho en el baño con el cuchillo que había comprado el día anterior. El colombiano cayó al suelo y se dio un golpe en la cabeza que todavía no está claro si lo mató o lo dejó inconsciente.

Después, utilizó varias sierras (también compradas el día anterior) para desmembrarlo en 15 partes, como la cabeza, los brazos, los dedos e incluso los testículos. Metió los restos en bolsas de basura y los repartió por la isla de Koh Phangan.

Algunos de los emplazamientos que el asesino confeso escogió fueron el fondo del mar —utilizó un kayak— o el vertedero de la ciudad. Para eliminar pruebas, dedicó la noche entera a limpiar la habitación del hotel, aunque no fue capaz de borrar el rastro completo de Edwin Arrieta.

Daniel Sancho ayuda a la policía tailandesa en la reconstrucción del crimen

5. ¿Qué se encontró en la habitación del hotel?

Una cadena de oro y 80.000 dólares en metálico fue lo que se encontró en la habitación de hotel en la que Daniel Sancho asesinó y desmembró a Edwin Arrieta. Además el chef dejó en la estancia restos de sangre

6. Por qué la policía pide la pena de muerte para Daniel Sancho

La Policía de Tailandia cerró la investigación el pasado martes 15 de agosto y concluyó que había sido "un asesinato premeditado" y no un accidente como había dicho inicialmente Sancho en su declaración. El chef dijo que habían discutido y Edwin había caído al suelo golpeándose la cabeza, esta versión resultó ser falsa.

Los comisarios insistieron en que cometió solo el delito y no hubo otras personas implicadas.

El Código Penal tailandés recoge en los artículos 288 y 289 las condenas por asesinato. En las circunstancias menos graves, el responsable se enfrenta a entre 15 y 20 años de prisión o cadena perpetua. En relación a los homicidios agravados —asesinato de un agente de la autoridad en ejercicio de sus funciones, asesinato con tortura o actos de crueldad y asesinato premeditado—, la condena debe ser pena de muerte.

7. Cómo se ejecuta la pena de muerte en Tailandia

Tailandia ejecutaba a los condenados utilizando el fusilamiento hasta 2003. Ese año se cambió el método para ejecutar la pena de muerte por la inyección letal.

Se pinchan dosis muy altas de tres sustancias: tiopentotal sódico (hace perder el conocimiento), bromuro pancurónico (relajante muscular) y cloruro potásico (provoca el paro cardíaco).

Desde 1935, han sido ejecutadas 326 personas, 319 por fusilamiento —el último el 11 de diciembre de 2002— y siete por inyección letal, el último el 18 de junio de 2018.

Este fue un tailandés de 28 años que asesinó con 24 puñaladas a su víctima después de robarle en 2012. Se trató de la primera ejecución desde el 2009.

Hace más de cinco años que no se pone en práctica, aunque actualmente hay 254 personas en el corredor de la muerte, según los datos de la organización Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.

8. Cuándo entró en prisión y cómo es la cárcel en la que se encuentra preso

Daniel Sancho entró el lunes 7 de agosto en la cárcel de Koh Samui, al sur del país. Por ahora, se encuentra en prisión provisional hasta que se celebre el juicio y el juez dicte condena Durante los primeros diez días, tuvo que cumplir un estricto protocolo de aislamiento anticovid de diez días.

Este periodo ha finalizado y ahora, aunque permanece en el módulo hospitalario, ya se le permite recibir visitas de su familia. La primera en ir a verlo ha sido su madre, Silvia Bronchalo, que aterrizó en Tailandia para reunirse con él el jueves 17 de agosto.

Sobre la prisión de Koh Samui escribió la bloguera Mía Escobud, recapitulando las terribles condiciones de higiene y comodidad que existen. "Las celdas son jodidamente irritantes, 45 personas todas queriendo mear temprano por la mañana, y algunos insisten en ducharse en el único retrete de la celda. Ya no hay hamacas en las celdas y los reclusos están limitados a tres mantas cada uno: una para taparse, otra para dormir y otra como almohada", detalla sobre estas habitaciones.

Y en relación a la higiene, cuenta que brilla por su ausencia: "Hay unas 16 duchas y 2 abrevaderos, es un poco locura. Puedes ir cuando todo el mundo haya cenado, pero es muy probable que no quede agua. Todo el mundo se ducha en calzoncillos, quizás un poco tímidos".

En relación a la alimentación, apunta que los presos están muy malnutridos y el menú que ofrece Koh Samui consiste en "arroz de aspecto asqueroso y caldo maloliente con algunos huesos". "A veces puedes tener suerte y conseguir un poco de pollo pegado a los huesos", añade.

La jornada en esta cárcel empieza a las 6:00 horas y los reos se tienen que colocar en filas de 40 para el primer recuento —hay otros controles a las 11:00 horas, a las 14:00 y a las 16:00—. A continuación, se visten con los uniformes que les correspondan según su situación legal (marrón para prisión preventiva y azul para condenados).

"Te pones de pie mientras esperas y te agachas o te sientas después de que digan tu número, que es cuando algunos de los reclusos menores arrojan piedras a la gente", destaca Mía. Por la tarde, todos se reúnen para cantar el himno nacional y rezan oraciones budistas. Tras esto tienen un rato para ducharse y ver la televisión, aunque "bajo el control del personal del penal".

Y a las 21:00 horas se van a dormir en celdas de 16 personas y siempre con las luces encendidas.

9. ¿Estaba drogado Daniel Sancho cuando mató a Edwin Arrieta?

Según ha revelado la Policía Tailandesa, Daniel Sancho no estaba drogado cuando mató a Edwin Arrieta.

Fueron muchas las especulaciones que decía que el madrileño podía haber consumido drogas antes del asesinato y haber actuado bajo el efecto de las mismas, pero un test de alcohol y drogas ha determinado que no consumió ninguna sustancia estupefaciente.

Ahora los medios han reportado que las autoridades tailandesas han cortado el pelo de Sancho, ya que en el cabello se puede detectar con bastante exactitud el consumo de droga de tres a seis meses atrás.

10. El entorno cercano de Daniel: su padre, su madre, su novia y sus abogados

Daniel Sancho pertenece a una saga de artistas, pero él no ha seguido el mismo camino. Quiso dedicarse a la hostelería, abrir un par de negocios en Madrid y renunciar a la fama de la que goza su padre. Es el mismo modo de vida que adoptó su madre, Silvia Bronchalo, que tiene una vida discreta y apartada por completo de los medios de comunicación.

Aunque hizo sus primeros pinitos como actriz cuando era joven, ahora, a sus 48 años, se dedica al mundo de los negocios. Comenzó siendo agente en una compañía de seguros y ahora se dedica a la inversión y gestión patrimonial.

Conoció a Rodolfo Sancho cuando era una adolescente y coincidió con el actor en una escuela de interpretación. Tenía solo 18 años cuando se quedó embarazada de Daniel pero la pareja quiso seguir adelante con su relación y formar juntos una familia. Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo estuvieron juntos durante más de 10 años hasta que rompieron su relación de manera amistosa y emprendieron vidas separadas. Actualmente mantienen una amistad cordial.

Ninguno de los dos ha hablado mucho sobre el caso Daniel Sancho. Cuando salió la noticia, el actor emitió un breve comunicado. Pidió "máximo respeto" para su hijo y para su familia "en estos momentos delicados y de máxima confusión", además de rogar a los medios de comunicación "que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado"

Además, los dos mandaron otro escrito días después solicitando a la prensa que saliera de las inmediaciones de su domicilio para no perjudicar a su otra hija Jimena, que solo tiene siete años. Por ahora, Rodolfo todavía no ha viajado a Tailandia.

Silvia Bronchalo, a la salida de la cárcel tailandesa de Koh Samui.

Se sabe que el cocinero mantenía una relación con una joven desde hace cinco años, pero terminó a raíz de este crimen. Laura —que así se llama— incluso se ha trasladado a otro domicilio para que nadie sepa quien es y evitar que la busquen.

"Lo está pasando muy mal y está intentando por todos los medios aislarse de esto. Sabemos que hay quien ha podido localizarla, pero ella no quiere saber nada. No quiere decir nada que pudiera perjudicar a Daniel en el juicio", recogió la revista Semana.

En estos momentos, el asesino confeso se encuentra defendido por el abogado tailandés Khun Anan. Además su familia ha contratado al bufete Balfagón-Chippirrás para que sean quien se comuniquen con los medios españoles. Los responsables de hacerlo son Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás. Además, en Tailandia, donde se encuentra Silvia Bronchalo, cuentan con el apoyo de Vicente Cacho, de la Embajada de España en el país.

11. ¿Cuándo se celebra el juicio?

Aún no tiene fecha pero está previsto que el juicio se celebre de aquí a finales de año, según ha contado en Espejo Público el fiscal tailandés, Khun Panikorn.

"Depende de todas las pruebas y de cómo el abogado y la defensa de Daniel se mueva. No pueden decir nada hasta ver todas las pruebas, pero confirman que el juicio será antes de que acabe el año... Si no están conforme en lo que diga el juez puede pedir apelación a la condena de pena de muerte. Y puede retrasar entre dos y tres años la sentencia", ha detallado.

12. ¿Se iba a casar Daniel Sancho?

¿Cuál fue el detonante para que Daniel quisiera romper su relación con Edwin? Una posible boda con su novia Laura podría ser la causa desencadenante del crimen. Como informó La Razón, la pareja llevaba saliendo cinco años y el español quería dar el paso de pasar por el altar con ella.

Según apunta este diario, Sancho mantenía a su vez otras dos relaciones: una con Edwin y otra con otra chica con la que rompió a finales de mayo. El chef ya habría comunicado a sus seres más cercanos su intención de casarse con Laura y tenía planeada una boda doble.

"Daniel ya le había dicho a su novia que se casarían en el sur de Asia y repetirían boda en Madrid después del verano. La primera iba a ser un acto íntimo, a modo de reafirmar su amor, y que en la segunda estarían los familiares y amigos. Deseaba celebrar una gran fiesta en la capital de España", han contado estas fuentes al diario.

13. ¿Puede Daniel Sancho cumplir condena en España?

En caso de ser descartada la pena de muerte y cumplir en su lugar cadena perpetua, Daniel Sancho podría ser trasladado a España si se dan algunas condiciones.

Una vez juzgado y condenado, el reo podría ser trasladado a una cárcel española cuando "haya cumplido en el Estado trasladante, en el momento del traslado, la duración mínima prevista por la Ley de este Estado", según explica el convenio sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales entre España y Tailandia acordado el 7 de diciembre de 1983.

Ese periodo mínimo de tiempo es de ocho años.