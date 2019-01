La historia que demuestra que Rihanna también “hace amigas en el baño"

¿Quién no ha hecho amigos en un baño de algún bar o discoteca? Rihanna no iba a ser menos y así lo ha contado Zara Rahim en Twitter.

Zara trabaja en un evento al que acudía Rihanna y, como es habitual, la artista llegaba tarde. Además RiRi necesitaba ir al baño y cuando Zara se disponía a acompañarla a uno privado ya era demasiado tarde, Rihanna se había ido directa al baño público de mujeres del local.

Como suele ocurrir en estos lugares, había una fila de mujeres esperando a que fueran saliendo otras de los baños ocupados y lejos de aprovechar su fama para saltarse la cola, Rihanna esperó pacientemente.

"Las otras mujeres tardaron en darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y luego entraron en shock. Una vez que lo asimilaron, juro por Dios que nunca he escuchado ruidos emitidos por cuerpos de mujeres de esa manera. ¿Imagina algo que solo puedo describir como algo entre gritos, llantos, alegría y confusión".

Pero lo mejor llegó cuando salió la mujer que estaba justo delante de Rihanna y ésta se disponía entrar al mismo baño. Lejos de evitar contacto visual, le mantuvo fijamente la mirada y le dijo: "Espero que no hayas echado una mierda". "La mujer está muerta, probablemente no sabrías como sobrevivir a eso", escribe divertida Zara.

Una vez la artista salió del baño, se echó la loción del dispensador después de lavarse las manos: "Salió y se lavó las manos. Usó la loción (no sabía que la gente usaba el dispensador de loción después de lavarse las manos. Lo hago ahora porque Rihanna lo hizo en ese momento y estoy tratando de emular comportamientos de personas ricas y exitosas)".

