Jeanette canta 'Por qué te vas' ante el féretro de Carlos Saura en la capilla ardiente del cineasta

Multitud de compañeros y amigos de Carlos Saura han querido acercarse este lunes a la Academia del Cine de Madrid para rendir homenaje al cineasta en su capilla ardiente, donde su familia ha recibido el cariño y calor de las personalidades más relevantes de la industria del cine.

Pedro Almodóvar, Daniel Guzmán, Miquel Iceta e incluso el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mostrado sus respetos a Saura, que fallecía el pasado viernes a los 91 años. La noticia llegaba solo 24 horas antes de la celebración de los Premios Goya, donde el cineasta iba a ser homanajeado con el Goya de Honor por su extensa y prolífica trayectora en la cultura cinematográfica.

Era su mujer, Eulalia Ramón, la encargada de subir al escenario a recoger el cabezón en nombre de su marido. Aprovechó el momento para pedir mejoras para la Sanidad Pública y agradecer al personal del Hospital de Villalba los cuidados que le habían dado a Saura.

Así, este lunes se han vivido momentos realmente conmovedores en la capilla ardiente del cineasta.

Uno de los más emotivos lo protagonizó la cantante Jeanette, que cantó ante el féretro su canción Por qué te vas, una despedida que emocionó tanto a los presentes como a la propia artista.

Por qué te vas fue la canción que Natalia Lafourcade cantó durante el homenaje a Saura en la pasada gala de los Goya, algo que no sentó nada bien a Jeannette, que arremetió contra la organización de los Premios.

"La Academia le ha hecho una putada a Carlos, a Perales y a mí. No tiene ninguna explicación que nadie me llamara para ir. Ha sido un error brutal. ¿Alguien se imagina que My Heart Will Go On de Titanic, cantada por Celine Dion, la hubiera interpretado otra persona en el escenario durante una gala de los Oscar? Esto jamás hubiera ocurrido", defendía antes de exculpar a la artista mexicana. "A la pobre la han contratado y ya está, como podían hacer con cualquier otra persona", aseguró a El Mundo.

"Fue un grandísimo maestro, que durante una década difícil para hacer cine como los setenta, cuando todavía vivíamos bajo una dictadura, hizo obras maestras y supo reinventarse. Nos dio una gran lección", decía Pedro Almodóvar sobre la figura de Saura a su salida de la Academia del Cine. Esta es la segunda capilla ardiente que se instala en este lugar. La primera fue la de Luis García Berlanga en el año 2010.