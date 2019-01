John Travolta acepta su calvicie y publica su primera foto sin peluca

Durante su larga trayectoria profesional John Travolta ha tenido varios looks característicos por su pelo en diferentes películas. Desde el mítico tupé de Danny Zuko en 'Grease', a la melena de Vincent Vega en 'Pulp Fiction', pasando por un sinfín de personajes.

Pero lo cierto que el paso de los años ha ido haciendo mella en la melena del actor y tal como le ocurre a muchos hombres, la calvicie ha ido apoderándose de su cabeza.

Esto no es algo que no supiéramos, ya que sus postizos y pelucas en sus apariciones públicas eran conocidos por todos. E incluso llegó a ver la luz una foto del artista entrenando en el gimnasio en la que se podía ver su incipiente falta de pelo.

Pero no ha sido hasta ahora cuando John Travolta ha querido aceptar su realidad mostrándose públicamente con la cabeza afeitada. ¡Y la verdad es que le queda genial! El actor ha aprovechado el año nuevo para publicar un selfie junto a su hija Ella Bleu Travolta, de 18 años, felicitando la entrada al 2019.

La imagen ha arrasado entre sus seguidores que unánimemente animan al actor a no volver a usar peluca: "Me encanta este look, no lo cambies", "Eres un hombre muy guapo, calvo y con pelo", "Me encanta tu nuevo look, Travolta" e incluso un divertido "bienvenido al club" por parte de otro hombre son muchos de los mensajes que pueden leerse.