Justin Bieber rompe a llorar tras su actuación en los MTV VMA 2015

No sabemos si porque volvía a subirse de nuevo un escenario o porque se enfrentó de nuevo a las fans, esas que parece que finalmente no le habían retirado el cariño tras sus idas y venidas por el mal camino. El caso es que Justin Bieber lloró muy emocionado en los pasados MTV Video Music Awards 2015 celebrados esta pasada madrugada.

Y es que hacía bastante tiempo que el ídolo adolescente no volvía a interpretar nueva música y los medios del corazón y sobre todo de la música, solo hablaban de sus malas acciones e incluso alguna que otra detención y enfrentamientos contra la justicia.

A eso se le suma además, su tormentosa relación con Selena Gomez, con la que finalmente ponía punto y final. Sin embargo, la joven cantante no recuerda esa etapa tan oscura para su corazón como algo malo, sino como uno de esos altos en el camino que uno hace y que le sirve para aprender.

El caso es que Justin Bieber ha vuelto a hacer música, esa que no debería haber dejado de hacer para centrarse en banalidades y ha traído un nuevo single bajo el brazo What Do You Mean?. La emoción de enfrentarse de nuevo al público, de sentir la ovación y el cariño de todos y sin duda, marcarse una performance que irá directamente a nuestra lista de actuaciones que nos han dejado en shock en los MTV Video Music Awards, convergieron en un torrente de emociones que desembocaron en unas sinceras lágrimas.

Sin duda, también se trata de una oportunidad de oro en estos MTV Video Music Awards para que Justin Bieber resurja de sus cenizas y vuelva a las listas de éxitos mundiales... ¿Le habrá servido el lloro?